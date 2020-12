Eiza González enfrenta raro padecimiento de salud

Es uno de los rostros más bellos del cine y todo un orgullo para la comunidad latina.

Eiza González enamoró a Hollywood con su talento y a sus 30 años sigue dando lo mejor en cada oportunidad que se le presenta.

Detrás de cámaras

Detrás de las cámaras su vida es como la de cualquier mortal, con las preocupaciones y problemas normales.

Precisamente esta semana, la actriz informó de una condición de salud que padece desde niña y contra la que sigue luchando a día de hoy.

Alérgica a todo

"Hola, mi nombre es Eiza y soy extremadamente alérgica a todo en el planeta", informó en un escrito que acompañaba a un informe con la lista de alimentos que le hacían daño y que incluye, entre otros, el salmón, las fresas, los maricos, el arroz, las nueces y la yema de huevo.

Eiza contó que este padecimiento lo tiene desde niña, así que no es algo nuevo para ella. Ya son muchos años preocupándose y tratándose por ello, por lo tanto, lo tiene todo bajo control.

Se calla

"Usualmente no publico cosas personales pero he recibido muchos mensajes con preguntas. Este es un estudio de alergias, no de sensibilidad a los alimentos".

"He sufrido alergias terribles desde siempre, y las alergias se transforman, entonces siempre tengo que cuidarme. He recibido tratamiento desde que era bebé recién nacida", expresó.

Positiva

Siempre positiva ante esta situación, aconsejó a sus seguidores con dudas y preguntas que consulten a su médico y se hagan las pruebas pertinentes para descubrir a qué tienen alergia.

Los tratamientos que ella ha seguido le han funcionado y está contenta con lo conseguido hasta el momento. Pero siempre alerta y sin bajar la guardia.

Sus fans le mostraron preocupación y ella se encargó, con todo el cariño, de transmitirles en un mensaje que todo estaba en orden.

"Sobreviviré, lo prometo jejejeje, gracias por el amor".



Con información de People en español.