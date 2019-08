Eiza González muestra su nueva transformación y la critican

MÉXICO.— La actriz Eiza González se prepara para una nueva película y para ello es que ha compartido en redes sociales su más reciente transformación pues luce un look completamente diferente.

En la imagen la mexicana luce el cabello corto y rubio, lo cual resulta completamente diferente a su larga melena castaña.

De acuerdo con las palabras de Eiza González se trataría de un cambio hecho para su nuevo proyecto “I Care A Lot”, cinta escrita y dirigida por J Blakeson.

Si bien algunas personas, como Marjorie de Sousa, manifestaron su gusto por el nuevo estilo de la actriz de “Alita: Battle Angel” y “Rápidos y furiosos. Hobbs y Shaw”, alguien que no se vio muy feliz fue Ruby Rose, quien atinó escribir un “Ummmmm OKKKK”.

Los seguidores de Rose aseguraron que esta expresión de inconformidad era porque se parecía al look de la actriz de “Orange is the New Black”.

Otros usuarios de la red social expresaron su desaprobación y disgusto por el look que tiene la mexicana.