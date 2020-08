Eiza González responde a quienes la comparan con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que saliera a la luz que los cantantes Belinda y Christian Nodal tienen un romance, en redes sociales circularon memes sobre los gustos de la también actriz.

Una de estas burlas comparaba a los galanes que se le conocen a Belinda con los que también han trascendido de Eiza González.

Ambas jóvenes mexicanas se han visto envueltas en comparativas y supuestas rivalidades, no obstante, la actriz de "Baby Driver" decidió usar sus redes sociales para poner fin a la "polémica" y se mostró en desacuerdo con los memes.

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias