El actor Octavio Ocaña sí recibió atención de paramédicos; vídeo lo confirma

MÉXICO.— A una semana de la muerte Octavio Ocaña, actor que desde su infancia y hasta sus últimos días de vida interpretó a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos" sigue dando de qué hablar, pues surgió un nuevo vídeo en el que se aprecia el momento en que el histrión es atendido por paramédicos.

Ocaña si recibió asistencia médica

En las imágenes se observa al actor quien interpretara a "Benito Rivers", en el programa de televisión "Vecinos", cuando se encuentra en una camilla, con manchas de sangre en la cabeza y una chamarra florescente.

El vídeo, que fue difundido por la cuenta del programa "Chisme No Like", fue grabado desde el otro lado de la carretera y surgió luego de que las primeras versiones apuntaron que Octavio Ocaña no recibió atención médica tras recibir un balazo.

En otro momento del vídeo, se observa a un paramédico cuando se dirige a la camioneta de "Benito Rivers".

La actuación de las policías municipales del Estado de México está bajo la mira a raíz de la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido como "Benito", quien tras una persecución con efectivos de Cuautitlán Izcalli se estampó en su camioneta contra un montículo de tierra, y también se disparó accidentalmente el arma de fuego que portaba y perdió la vida, según el peritaje de la fiscalía.

Codhem acumula mil 296 quejas contra policías municipales

En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos mexiquense ha recibido al menos mil 296 quejas contra uniformados. Los municipios que encabezan los casos son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

Por su parte, Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, aseguró que los policías buscaban robarle las pertenencias a su hijo y que esa fue la razón por la que ocurrió el accidente.

"Lo que vemos en los videos es lo que es la realidad: dispararon y le querían robar sus pertenencias a mi hijo. Es muy claro", aseguró el padre del actor, entrevistado en MVS Radio. "La idea de que se pegó un tiro es algo imposible de creer", dijo el empresario tabasqueño.

