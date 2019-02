El astro de los 80’s Billy Idol llegará por primera vez a México

MÉXICO (Notimex).– El músico y actor británico Billy Idol, una de las figuras más importantes en la historia de la música, llegará por primera vez a México para ofrecer un concierto el 17 de octubre próximo en el Palacio de los Deportes.

El artista, considerado el eslabón perdido entre el punk, el new wave y el glam, ofrecerá un espectáculo de primer nivel en el que hará un viaje a través de sus más grandes éxitos, se informó mediante un comunicado.

Tras lanzar en 2014 su álbum “Kings & Queens of the Underground”, el británico sigue en el gusto del público, al que deleitará con un repertorio con el que revivirá su sonido característico.

El músico, quien con su cabello platinado y peinado en punta conquistó el canal de música MTV a principios de los ochenta, cuenta con temas como “Catch my fall”, “To be a lover”, “Hot in the city”, “Plastic Jesus”, “Don´t you” y “Super overdrive”, entre otros.

El artista formó parte de la antigua banda Generation X; tras su separación, emprendió una carrera en solitario, pues consideraba que aún tenía mucho que dar.

Luego de la publicación de su álbum homónimo logró alcanzar el estrellato.

En 2018 lanzó al mercado un álbum con “remixes” de sus más temas más sonados. “Vidal Idol” se encuentra en las plataformas digitales de música.

Los boletos para este concierto estarán disponibles en preventa exclusiva para fans registrados en www.billyidol.net el 20 de febrero; luego para tarjetahabientes CitiBanamex el 21 del mes en curso y en venta general al día siguiente.