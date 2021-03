“El Buki” desata bromas por su recomendación para Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Nuevamente Marco Antonio Solís, “El Buki”, hizo de las suyas en Twitter, esta vez con una recomendación para seguirse cuidando contra el Covid-19 durante la Semana Santa.

El cantante pidió a sus seguidores que se quedaran en casa para evitar, de entrada, contagiarse de Covid-19, ya que las cosas podrían agravarse hasta la muerte.

“Está ya muy cerca Semana Santa. Salvo que usted sepa resucitar, yo me permito sugerir que lleven al cabo un #QuédateEnCasa”, se lee en el mensaje.

Cibernautas bromearon con sus palabras y su cabello largo, que a algunos les da la impresión de ser semejante al de Jesucristo. Un usuario respondió: “Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén”.

Otros postearon imágenes divertidas.

Hace unos días, el intérprete de “Si no te hubieras ido” y “Mi eterno amor secreto” pidió a la gente que use correctamente el cubrebocas, pues no es momento de bajar la guardia cuando México ya superó los 200 mil muertos por Covid-19.

Muy relajado y con una sonrisa posó en una fotografía en Instagram, en la que reiteró sus recomendaciones para mantener la sana distancia en vacaciones, y lo valioso de tener salud.

“¡El simple hecho de estar saludable merece celebrarse todos los días! Recordemos que la salud plena es física, mental y espiritual. Establezcamos el reto de cuidarnos MÁS, comencemos con seguir respetándonos y respetando a los demás usando las mascarillas, y manteniendo distancia en estos días de Semana Santa que ya se aproximan”.

Al parecer, las recomendaciones del cantante y de las autoridades sanitarias no han sido escuchadas por la población, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vio anteayer lleno de viajeros.