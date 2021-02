"El burro" Van Rankin habla de su nueva "pelea" con Luis Miguel

En entrevista con Yordi Rosado, el conductor detalló que nuevamente su amistad con Luis Miguel no anda en los mejores términos.

MÉXICO.— Jorge "El burro" Van Rankin reveló en una entrevista los altibajos en su relación de amistad con el cantante Luis Miguel, que aunque hace unos años se reencontró con "El Sol", ahora están distanciados otra vez.

Fue en una plática con Yordi Rosado en la que "El burro" dio detalles acerca de muchas circunstancias que se dieron a conocer en la serie biográfica del intérprete de "La incondicional".

Van Rankin recodó la pelea por la que "Luis Mi" y él se distanciaron por más de 20 años.

"Le hicimos una broma en radio tempranísimo pero no a él, sino a José Pérez, su asistente personal [...] En la tarde suena mi celular y me dice José Pérez 'te va a hablar el señor' y me lo pasa (a Luis Miguel) y me puso una gritoneada de terror. Le dije no fue a ti Micky, me encabroné y le colgué. De ahí 22 años sin hablarle", contó Van Rankin.