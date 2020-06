El cáncer se lleva a Pau Donés tras 5 años con el mal

BARCELONA (EFE).— El cantante y compositor Pau Donés Cirera, vocalista del grupo Jarabe de Palo, falleció ayer a los 53 años en su casa de Bagergue, localidad situada en la provincia española de Lleida, a consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2015.

Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer.

En un breve comunicado publicado en las redes sociales, la familia Donés Cirera informó del fallecimiento del músico y mostró su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal de los hospitales en los que fue tratado por “todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo”.

“Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, señaló la familia.

Fuentes de la discográfica indicaron que la despedida de Pau Donés se hará “en la más estricta intimidad” y no se celebrará funeral.

Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como “La flaca”, “Depende”, “Humo”, “Grita” y “Bonito”, entre otros temas, que plasmó en una docena de álbumes.

En su faceta de compositor, escribió temas que cantaron Celia Cruz (“Dos días en la vida”), Ricky Martin (“Cambia la piel”), Alanis Morisette (“Everything”) o que interpretó a dúo, con Leiva (“Vecina”) y Crissie Hynde (“Cry”).

A pesar de escuchar todo tipo de música, reconocía entre sus influencias al “rey” del reggae, Bob Marley, con quien le hubiera gustado colaborar, y a otros músicos de los años 80 y 90, como la norteamericana Sheryl Crow o los españoles Antonio Vega, Joaquín Sabina o Los Secretos.

Pau Donés nació el 11 de octubre de 1966 en la clínica Sagrada Familia de Barcelona, según indica en su libro autobiográfico “50 palos... y sigo soñando”, en referencia a sus 50 años cumplidos.

A los 12 años le regalaron su primera guitarra y desde entonces volcó su vida en la música. A los 15 ya había formado con su hermano Marc, que tocaba la batería, el grupo J. & Co. Band, que más tarde se llamó Dentaduras Postizas.

Uno de los primeros “palos” que le dio la vida fue cuando, apenas cumplidos los 16 años, su madre se suicidó, y siendo el mayor de cuatro hermanos, “de la noche a la mañana pasé de ser hijo a ser madre”, al tener en cierto modo que sustituirla, según relató en su biografía, aunque esta tragedia también le sirvió de aprendizaje vital, explicaría en alguna entrevista.

Finalmente, en 1995, creó la banda de rock latino Jarabe de Palo y Donés, que se había licenciado en Económicas en la Universidad de Barcelona, compaginaba en esa época los conciertos en locales nocturnos de la capital catalana con su trabajo en el Departamento de Cuentas de una agencia de publicidad.

Ese mismo año la discográfica Virgin se interesó por una de sus maquetas y en 1996 dio el gran salto al mundo de la música, publicando entonces su primer disco, “La flaca”, cuyo sencillo del mismo nombre le dio la popularidad al grupo en toda España y en países como Francia e Italia, donde vendió más de 100 mil copias en pocos días.

Con este álbum recibió el Premio Amigo al Mejor artista revelación español (1997) y el Premio Ondas (1998).

Su segundo disco, “Depende”, salió a la venta en 1998, con este trabajo llegó al mercado internacional. En un mes de ventas fue disco de oro en Uruguay y, en tan solo una semana, en Puerto Rico y EE.UU.

En 1999 recibió un disco de diamante por la venta de más de un millón de copias de sus dos primeros discos.

Dos años más tarde presentó “De vuelta y vuelta” y tras romper con su discográfica (Virgin) publicó “Bonito”, que contó con la colaboración de Antonio Vega en 2003.

En 2004 lanzó su quinto álbum, titulado “1m2” (“Un metro cuadrado”), una mezcla de música caribeña, africana, flamenca, jazz y blues, en el que colaboraron nombres de la talla de Jorge Drexler, Lucrecia y Chrissie Hynde, de Pretenders.

En 2005, Jarabe de Palo participó por primera vez en una gira europea dentro de la VI edición del programa “Rock en Ñ”, una iniciativa que organiza la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para promover internacionalmente el rock en español.

Su sexto trabajo, “Adelantando”, se publicó en 2007 y le valió la nominación a los premios Grammy Latino por Mejor álbum vocal pop dúo o grupo y a los Grammy por Mejor álbum latino de rock alternativo. En este disco colaboraron Carlos Tarque, de M-Clan, a dúo con Pau en “Avisa a tu madre”, y la Mari de Chambao en “Déjame vivir”, que dio el toque flamenco al álbum.

En 2008 abrió, junto a su grupo, una discográfica llamada Tronco Records, un proyecto que arrancó con su nuevo sencillo, “Mucho más, mucho mejor”.

Un año más tarde Jarabe de Palo lanzó su primer libro-disco, “Orquesta Reciclando”, en el que incluía 15 nuevas canciones, junto a sus temas más populares. Este ganó el Grammy Latino a la Mejor ingeniería de grabación para un álbum.

En marzo de 2011 publicó su octavo disco, “¿Y ahora qué hacemos?”, y en 2014 apareció el álbum titulado “Somos”, que fue nominado a tres Grammys.

En el verano de 2015 se le detectó un cáncer de colon, del que fue operado en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La operación no fue suficiente y tuvo que ser intervenido otra vez y recibir sesiones de quimioterapia.

En abril de 2016 anunció que estaba “limpio” del cáncer que padecía, pero en febrero de 2017 Donés anunció que se le había detectado un nuevo tumor en el peritoneo: “El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”, escribió entonces en una carta pública.

Pese al nuevo impacto, decidió seguir con su carrera musical y su gira de presentación de su undécimo disco, “50 palos”, que coincidió con la publicación de su autobiografía.

Se retiró de los escenarios en enero de 2019 para centrarse en su tratamiento contra el cáncer y se instaló en California junto a su hija, Sara, pero no dejó de componer y volvió a Barcelona a participar en dos conciertos benéficos para recaudar fondos a favor de la investigación contra el cáncer.

En marzo de este año reapareció en un vídeo cantando en el balcón de su domicilio barcelonés, donde cumplía el confinamiento, el tema “Los ángeles visten de blanco”, en homenaje a lo sanitarios que luchan contra el coronavirus, y en abril lanzó un avance de “Vuelvo”, donde expresaba la necesidad que sentía de regresar al mundo de la música: “Pisar el escenario es lo único en lo que pienso”, decía.

El 27 de mayo publicó el vídeo de “Eso que tú me das”, que encabeza el nuevo álbum de Jarabe de Palo, “Tragas o escupes”, en el que, acompañado por su banda, no ocultaba el desgaste físico de su batalla contra el cáncer.

La muerte del cantante español suscitó un elogio y un reconocimiento unánime tanto a nivel humano como artístico en todas las instancias.

“Buena persona, un músico irrepetible y un luchador incansable frente a la adversidad”, así es como todo el mundo, desde la música hasta el cine, de la política a la televisión describieron a Pau Donés.

Antonio Orozco, uno de los primeros en reaccionar dijo en su cuenta de Instagram: “Nunca te irás, amigo mío, nunca te irás”; y el dúo de Cornellà Estopa expresaba un conciso “descansa queerido compañero”.

Igualmente de emotivo fue Loquillo, quien apuntó en su perfil: “Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau”.

“Pau, no sé qué decirle a tu familia. Me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ella. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa, amigo”, escribió Alejandro Sanz.

Especialmente emocionante fue la dedicatoria de Luz Casal, quien afrontó el cáncer en el pasado: “Supe cuando hablamos por teléfono que te estabas despidiendo de mí. Qué valiente y jabato has sido, qué atento y cariñoso colega. Somos muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. ¡Te quiero!”.

La cantante Mónica Naranjo escribió: “El cielo hoy suena mejor. Buen viaje, Pau”.

Más palabras llegaron por parte de Pablo Alborán (“Feliz viaje, Pau”), Hombres G (“Se va un grande, un gran luchador”), Miguel Poveda (“Estar a tu lado era estar al lado de la bondad”) o Mikel Erentxun (“Tu lucha ha sido mi electricidad. Tu sonrisa es mi paisaje”).

“Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau”, anotaba la compositora e intérprete Rosana.

El adiós ha sido unánime, sin distinguir entre los músicos más apegados a la radiofórmula como Melendi (“Una de las primeras canciones con las que aprendí a tocar la guitarra fue ‘La Flaca’”, reconocía) o la canción de autor, como Marwan, quien ha recordado cómo le arropó sin apenas conocerle en un concierto en Buenos Aires.

“Era el verano del 97. Yo acababa de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los que éramos invencibles y todo estaba por hacer”, rememoró Ismael Serrano.

La cantante Ana Belén reaccionó a la muerte de Donés con “tristeza, consternación, rabia y agradecimiento”.

Desde su confinamiento en Nueva Zelanda, el cineasta español JA Bayona dijo en su Twitter que “Pau Donés nos ha dejado cantando, haciendo, como ha hecho siempre, más alegre la vida. Jarabe de Palo presentaba, hace apenas unos días, su nueva canción. No puede haber mayor dignidad en la despedida”.

El Ministerio de Cultura de España reconoció el legado de Donés aprovechando parte de la letra de uno de sus últimos temas: “Eso que tú me das / No creo lo tenga merecido / Por todo lo que me das / Te estaré siempre agradecido”.

“El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”