El cantante R. Kelly, acusado formalmente de abusos sexuales a menores

WASHINGTON (EFE).- El cantante R. Kelly fue imputado formalmente este viernes de diez cargos criminales por abusos sexuales a tres menores de edad, informaron las autoridades de Chicago (EE.UU.).

Kimberly Foxx, fiscal del condado de Cook, que incluye a Chicago, indicó en la rueda de prensa en la que anunció los cargos que éstos implican a “cuatro víctimas”, tres de las cuales tenían en el momento de los hechos menos de 17 años. Como consecuencia, se ha emitido una orden de arresto contra el popular cantante.

Foxx había pedido públicamente que las presuntas víctimas de R. Kelly den un paso al frente para facilitar las investigaciones.

Niega las acusaciones

Kelly, de 52 años y ganador de tres premios Grammy, ha negado constantemente las numerosas acusaciones de abusos sexuales y de pederastia en su contra a lo largo del tiempo.

En los últimas semanas, han vuelto a salir a la luz con fuerza tras la emisión de una serie documental que ha llevado a las autoridades a interesarse de nuevo por estos presuntos delitos.

“Surviving R. Kelly” es el título del documental de seis episodios que emitió el canal Lifetime en enero acerca de este artista de R&B que alcanzó la fama en los años 1990.

Cuando tenía 27 años, el artista se casó de manera ilegal con la cantante Aaliyah, que entonces solo tenía 15 años.

En 2002 se supo de un vídeo en el que supuestamente aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto del juicio por este asunto en el que se le acusaba de pornografía infantil.

Arrepentidas

Artistas como Lady Gaga, y Celine Dion, que habían hecho colaboraciones musicales con R. Kelly antes del escándalo, no quieren volver a saber nada del rapero y se arrepienten de haber trabajado con él.

En un tuit publicado en enero, Gaga escribió que colaboró con Kelly en “Do What U Want (With My Body)”, cuyo título quiere decir en español “Haz lo que quieras (con mi cuerpo)”, durante un “momento oscuro” en su vida como víctima de abuso sexual. Dijo que debió haber acudido a terapia o buscado ayuda.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

Gaga dijo que no volverá a trabajar con Kelly.

Escribió que lamenta haber tenido “mal juicio” cuando era más joven y “no haberme pronunciado antes”.

Por su parte Celine Dion, de acuerdo con el portal TMZ, grabó “I’m your angel”, en 1998, que alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Hot100 y permaneció en lo alto por seis semanas consecutivas.