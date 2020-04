El cantautor John Prine muere de coronavirus a los 73

LOS ÁNGELES.— El músico estadounidense John Prine, una gran e influyente figura del folk y del country, murió en Nashville (EE.UU.) a los 73 años tras haber sido ingresado por coronavirus hace dos semanas.

La familia del artista confirmó el fallecimiento a la revista Rolling Stone.

"My dearest wish is that people of all ages take this virus seriously and follow guidelines set by the CDC." John Prine’s wife Fiona Whelan Prine issued a statement following the death of the singer-songwriter from complications related to COVID-19 https://t.co/GQoXDk6IOx pic.twitter.com/u8XeQF0zJN — Rolling Stone (@RollingStone) April 8, 2020

Se contagio en marzo

Los familiares de Prine revelaron el 29 de marzo que había sido ingresado por síntomas de la COVID-19.

El Corona se llevó a John Prine, uno de los mejores y más prolíficos cantautores del último medio siglo. Dylan, Cash y Springstein lo idolatraban. Dijo Dylan, “Prine’s stuff is pure Proustian existentialism. Midwestern mindtrips to the nth degree. And he writes beautiful songs.” pic.twitter.com/jhQtMhucRa — hedonistaustero🦂 (@pereradaniel) April 8, 2020

Fiona Prine, esposa del músico, había dicho el 20 de marzo que ambos se encontraban en cuarentena y aislados el uno del otro después de que ella hubiera dado positivo por coronavirus.

Prine tenía un largo historial de percances físicos y problemas de salud ya que padeció cáncer en varias ocasiones.

We are completely heartbroken. We love you John Prine. Thank you for everything. You are a hero and an inspiration to the worldwide music community, to our little town, and to all of us. pic.twitter.com/2bVr0Zhaia — Southeastern Records (@SoutheasternRec) April 8, 2020

Aunque no gozó de la popularidad de cara al gran público de otros compañeros de la escena folk y country, Prine era un músico muy querido por fans y artistas, que le consideraban uno de los mejores compositores de su generación.

