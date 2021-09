William Shatner, el icónico actor detrás del capitán Kirk en “Star Trek”, podría emprender su primer viaje espacial, en la realidad, como tripulante del próximo vuelo espacial suborbital planeado por la empresa espacial Blue Origin del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

De acuerdo con información de TMZ, si el informe basado en fuentes anónimas es cierto, eso convertiría a Shatner en la persona más longeva –con 90 años de edad- en viajar al espacio, superando al pionero de la aviación Wally Funk (82 años), durante el primer vuelo con tripulación de Blue Origin.

Por otro lado, RT en Español, informa que el viaje de Shatner sería patrocinado por el propio Bezos.

William Shatner interpretó por varios años al Capitán James T. Kirk en la serie original de "Star Trek", pero este será su primer viaje real al espacio, para lo cual no requerirá tanto esfuerzo, tomando en cuenta que ya ha comandado la nave espacial Enterprise.

