“El Chapo de Sinaloa” busca novia y lanza convocatoria en Instagram

MÉXICO.— A Ernesto Pérez, mejor conocido como “El Chapo de Sinaloa”, le “urge” una novia y lanzó una convocatoria en Instagram donde dio a conocer los requisitos.

El cantante del género regional mexicano, busca una mujer entre los 18 y 50 años, que no sea celosa y que sea alegre.

A cambio, él ofrece ser un hombre romántico, apasionado, trabajador y fiel.

El también actor e intérprete de temas como “La noche perfecta” y “Le hace falta un beso”, compartió una fotografía de su rostro y escribió:

“Busco Novia!! Urge. La edad no importa, entre 18 a 50 años de edad!! Requisitos, que no sea celosa, que no joda la vida, y que sea alegre divertida, soy romántico, Apasionado, trabajador y fiel (sic)”.