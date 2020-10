El "Chavo del 8" volverá a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Junto al barril del “Chavo del 8”, el productor Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, dijo que no tiene ningún tipo de pleito con Televisa luego de haber renunciado tras 39 años de colaboración.

Afirmó que la salida de la programación de “Chespirito” fue a causa de algunos desacuerdos entre su familia y la empresa en la que por 49 años transmitieron los programas de su padre.

“No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie (‘Chespirito’), por muchas razones creo que al final es algo que sucederá, tenemos que ser pacientes. Hemos recibido miles de manifestaciones y lo que puedo decir es que va a regresar, no descansaremos hasta que suceda”, aseguró Gómez Fernández.

“Creo que tienen que darse mejores condiciones que nos han llevado a tomar decisiones drásticas”, agregó.

El productor ya comenzó a trabajar en la bioserie de su padre, para la que aún no tiene en mente ningún actor que pueda protagonizarla; sin embargo, espera que para entonces esté en mejores condiciones con la empresa de televisión que fue casa de su padre para distribuirla a través de sus canales.

“Esperamos estar en producción el próximo año. Es una serie que no sabemos dónde se transmitirá, pero por supuesto aquí en México, no veo otro lugar que no sea en Televisa”.

“Lo que queremos es que la gente conozca al Roberto que vieron en pantalla, pero también al que no vieron, al padre, al esposo, al hombre trabajador con sueños y por supuesto muchos errores en el camino, digamos que no es precisamente un homenaje audiovisual sino reflejar a este genio y cómo todos los genios tiene sus virtudes y sus grandes defectos”, detalló Gómez.

El productor colocó la primera estampa del nuevo álbum de “Chespirito”, que servirá para coleccionar 210 calcomanías relacionadas con los programas que en vida creó Roberto Gómez Bolaños. “El Chapulín Colorado” y el “Chavo del 8” son los protagonistas del álbum de Panini en el que se incluyen también los demás personajes, de los cuales Grupo Chespirito tiene los derechos.