El chef Herrera hace llorar a Paty Navidad: ''Nadie te quiere''

CIUDAD DE MÉXICO.- "MasterChef Celebrity" arrancó este viernes pese a los contratiempos de una ola de contagios de Covid-19 en la producción. Estos fueron los eventos que sobresalieron y se hicieron tendencia durante la emisión:

Los internautas no tardaron en nombrar a Anette Michel, la conductora que por primera vez no está al frente del show. En su lugar, Rebecca de Alba siguió el formato haciendo el mismo conteo de tiempo y probando algunos platillos, pero para los fanáticos sintieron nostalgia por la ausencia de Anette.

El primer reto de la competencia se hizo en parejas, entre las que se unieron actrices, cantantes, entrenadores fitness e influencers. Algunos de los participantes son: Paty Navidad, Mauricio Islas, Jimena Pérez 'La choco', Laura Zapata, Stephanie Salas, Laura Flores y José Joel.

La pareja ganadora fue la de la periodista Matilde Obregón y el cantante Germán Montero, quienes formaron dos equipos, rojo y azul, respectivamente.

El equipo rojo se salvó al preparar un jabalí con chile ancho. Los que subieron al balcón y aseguraron su permanencia fueron: Matilde, La choco, Stephanie Salas, Tony Balardi, José Joel, William Valdés, Jorge Araneda y Laura Zapata, mientras que los demás tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación.

El triunfo conmovió a Tony hasta las lágrimas y eso cautivó al público: "Me emociona mucho estar aquí y ser parte de un grupo y ser los ganadores, me siento muy cobijado", dijo Balardi.

Preparar un postre de plato fue la misión de los concursantes en la recta final, donde Paty Navidad fue expuesta.

"Soy una mujer muy sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conecto a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí", explicó la actriz.