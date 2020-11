El coronavirus hace más fuerte a Andrés Palacios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cuando Andrés Palacios se enteró que era portador de coronavirus enfrentó más de un sentimiento; al ser una enfermedad desconocida el miedo y la incertidumbre lo invadieron, pero fue optimista.

El actor se encontraba grabando la telenovela “Imperio de mentiras” cuando en una de las pruebas de rutina dio positivo.

Las grabaciones del proyecto donde él es protagonista se tuvieron que pausar mientras se enfrentaba al virus mundial.

“Pensar en el ¿qué va a pasar o qué es lo que tengo que hacer ahora que regrese?, creo que en mi caso fue muy positivo y me ayudó justo a tener esta obligación y compromiso moral, laboral y personal de ‘esto es transitorio, es pasajero y me dará más fuerza, porque si no me destruye, me hará más fuerte’”, dijo.

El actor no descarta la idea de que se haya contagiado en el foro aun cuando se toman todas las medidas de sanidad necesarias, por lo que hace un llamado a la sociedad para estar alerta y extremar las precauciones.

“Creo que lo más importante de todo es que subrayemos que no podemos bajar la guardia, que nos tenemos que seguir cuidando el doble o el triple en todo momento y no relajarnos”.

Aunque sus síntomas no fueron tan graves, lo que ayudó al actor fue una buena alimentación y el consumo de vitaminas, así como ser estricto con las recomendaciones, no hacer especulaciones y vigilar diario su oxigenación y temperatura.

Luego de 15 días de aislamiento, Palacios regresó al foro de Televisa, donde asegura que lo recibieron con mucho cariño sus compañeros, con quienes ha consolidado una amistad más allá de lo profesional y quienes lo apoyaron en la difícil etapa.

Mientras, la producción a cargo de Giselle González redobla el paso para recuperar los días de ausencia de Andrés, en los que se pospusieron varias escenas.