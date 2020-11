El Covid-19 sigue afectando a "Hoy": ahora Paul Stanley da positivo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Covid-19 sigue afectando al programa "Hoy" de Televisa, pues Paul Stanley dio positivo al coronavirus y se sumó así a las conductoras Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galilea Montijo.

Se trata de un contagio más dentro de la producción de Televisa, pese a que se aplican las medidas sanitarias indicadas por las autoridades federales para reducir el riesgo de contagio.

Con un breve mensaje en redes sociales Paul Stanley dio a conocer que se realizó una prueba para detectar si estaba enfermo y resultó positiva.

"Amiguesssss, la tercera prueba fue la vencida. Salí positivo en bicho (Covid-19)", escribió el también actor en Twitter sin dar más detalles respecto a su estado de salud.

Amiguesssss la tercera prueba fue la vencida🤦🏻‍♂️salí positivo en bicho 🤦🏻‍♂️(COVID-19)😢 — PAUL STANLEY (@PAULSTANLEYD) November 14, 2020

Da más detalles

En Instagram confesó que han sido días difíciles, no sólo por los contagios del virus sino por la muerte de Magda Rodríguez.

Indicó que comenzó con tos y una noche en que comió palomitas descubrió que no sentía sabor. No obstante, no prestó atención a los síntomas sino hasta que le dio temperatura.

Tras hacerse la prueba, Stanley compartió que acudió con el neumólogo “que sacó a mi Andy Legarreta; Oliver Pérez, de Médica Sur, que también sacó al Capi, a su esposa, una chulada de doctor porque te explica bien todo, cómo está esta enfermedad y la verdad es que nos sugestionamos un chorro”.

Otros contagiados en "Hoy"

Además de Galilea Montijo y Andrea Escalona, otra contagiada en el programa "Hoy" son Andrea Rodríguez, quien fuera productora asociada de Magda.

Usar el cubrebocas, evitar espacios cerrados con más de 10 personas y el constante lavado de manos con agua y jabón o gel antibacterial son algunas medidas que recomiendan las autoridades para evitar el contagio de Covid-19.

Con información de El Universal y Radio Fórmula