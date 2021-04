El día que Diego Luna confirmó su voto a López Obrador (vídeo)

El nombre de Diego Luna se convirtió en tendencia durante la mañana de este miércoles, luego de que su colega y amigo Gael García Bernal reconociera su “desencanto” por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México.

En redes sociales, varios internautas reclamaron la postura de los “charolastras” acusándolos de hablar desde el privilegio, al convertirse en parte de los mexicanos que han logrado destacar en Hollywood, con proyectos de gran calibre como “Star Wars”.

Otros, reclaman que fueron ellos mismos quienes respaldaron a López Obrador en su candidatura presidencial, siendo que muchos lo advertían como “un peligro” para México.

Cabe aclarar que en mayo de 2018, Diego Luna ofreció una entrevista a Javier Poza, en la que confirmó su voto a López Obrador, aunque en aquel encuentro reconoció que ninguno de los candidatos lograba representarlo, esto debido a las coaliciones que -en su opinión- dejaban al descubierto las contradicciones de los principios de cada partido.

“Me queda claro que, desde mi perspectiva, voy a acabar votando por el menos peor. No hay nadie ahí realmente que me represente, que su ideología me parezca interesante (…) creo que este sistema de las alianzas ha hecho eso, porque pareciera que no hay convicción, no hay puntos de vista claros”, declaró entonces el actor.