El director Bong Joon-ho gana la Palma de Oro de Cannes

CANNES (AP) — El director surcoreano Bong Joon-ho ganó el sábado la Palma de Oro, el máximo galardón del Festival de Cannes, por su sátira social “Parasite”, acerca de una familia pobre que consigue empleo con una familia adinerada.

Es la primera vez que un filme coreano gana la Palma. Los premios fueron otorgados por un jurado que presidió el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

El Gran Premio del Jurado fue para “Atlantics”, de la franco-senegalesa Mati Diop, la primera directora negra que compite en Cannes.

Antonio Banderas obtuvo el premio al mejor actor por “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, y la británica Emily Beecham el de mejor actriz por “Little Joe”.

