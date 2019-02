El divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivero hace eco en las redes sociales

La confirmación de Angélica Rivera de anunciar la decisión de divorciarse del expresidente de México ocasionó variadas reacciones en las redes sociales.

La noticia que la exactriz dio a conocer en su cuenta de Instagram, como informamos, ratificó las múltiples versiones que sobre la pareja de Enrique Peña Nieto se

desgranaron en las últimas dos semanas en los diversos canales de internet, en los medios impresos y electrónicos.

Como informamos, la llamada Gaviota, escribió en la red social: “He tomando la decisión de divorciarme”, y en el mensaje afirmó que a su esposo “siempre le entregué mi

amor, tiempo y esfuerzo”.

Reacción en cadena

En minutos, los espacios de Twitter y Facebook, en particular, se llenaron con reacciones divergentes. Algunos ofreciendo mensajes de apoyo a los hijos de la pareja y/o a la

exestrella de la farándula, otros reiterando que era un secreto a voces, y hasta los irónicos o indiferentes a esa situación.

También Tania Ruiz Eichelmann, la modelo que relacionan como actual pareja de Peña Nieto, hizo alusión, a su manera, de la crónica de una separación largamente anunciada.

Por medio de su cuenta de Instagram la modelo mexicana publicó un mensaje con el cual podría confirmar la relación que tiene con el expresidente de México: “Todo eso que

estoy viviendo lo abrazo, lo recibo, lo agradezco. Verdades, mentiras, cosas positivas, cosas negativas, luz, oscuridad. Sé que merezco todo lo bueno que la vida tiene para

mí, y lo mismo deseo para ti. El amor siempre es la respuesta. La pregunta no importa”.

Por ejemplo, Dolia Estevez, en su espacio de Twitter, replicó una de las notas de un medio capitalino a la que le agregó un escueto comentario: “Foie gras, tártara de atún y…

seis años después, llega el divorcio. La boda Peña-Rivera, ¿fue fingida?, vía @SinEmbargoMx (Gran final: “El vuelo de La Gaviota”)”.

Rafael Cabrera, @raflescabrera, se refiró al tema de la siguiente manera: “Todo México impactado porque EPN y Angélica Rivera se divorcian apenas acabado el sexenio”.

En tono más burlón, Goji, @hiramgoji, anotó: “Yo el 14 de Febrero afuera de la casa de Angélica Rivera” y una fotografía de “Choches”, el extinto integrante de “Bronco” sosteniendo un globo.

Yo el 14 de Febrero afuera de la casa de Angélica Rivera. pic.twitter.com/xAsUirbkA0 — Goji (@hiramgoji) 8 de febrero de 2019

Hijas afectadas

También las hijas de Angélica Rivera y de Peña Nieto reaccionaron cuando la realidad saltó a la vista pública. A pesar de que el expresidente no es el padre biológico de las hijas

de “La Gaviota”, vivieron con él cerca de ocho años, por lo que la decisión de su madre pudo haberles afectado. Las jóvenes se mostraron más unidas que nunca, ya que

Fernanda le dedicó un fragmento de la canción ‘Let It Be’, de The Beatles, a sus hermanas Sofía y Regina. Después de es mensaje de cariño, Sofía Castro le contestó lo siguiente

a Fernanda: “Te amo de aquí al cielo infinitas veces”.

Fer Castro, hija de La Gaviota, le dedicó Let it be a sus hermanas luego de que su mamá anunció que se separará de EPN (peña bebé tlatoani) <3 pic.twitter.com/n0sGNHHaAf — Vanessa Harp (@vaneharp) 9 de febrero de 2019

Sofía Castro fue quien también demostró mayor afecto a Peña Nieto, ya que antes de que el exjefe del Ejecutivo federal entregara la banda presidencial, la hija de Angélica le

dedicó un extenso mensaje en el que lo llamó ‘Pa2’: “Mi agradecimiento con usted es doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su

entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero… Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu

calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México… siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros 7 ¡ Gracias Pa2, Gracias por siempre !” (sic).

¿Volará de nuevo?

Sin embargo, y a pesar del anuncio del rompimiento formal del expresidente con su esposa durante ocho años, el futuro de ambos parece que tomarán rumbos divergentes. Peña Nieto viajaría de un punto a otro del mundo, para hacer compañía a su nuevo amor por sus labores de modelaje, y Angélica Rivera retomaría su carrera como actriz de telenovelas, ya que la última que protagonizó fue de manera informal, en Los Pinos.- Megamedia