La revelación del primer póster de "Spider-Man: No Way Home" causa euforia.

MÉXICO.— La película de "Spider-Man: No Way Home" reveló su primer póster y aunque eso provocó una gran euforia, el supervillano 'Duende Verde' fue quien se robó toda la atención, pues con este nuevo adelanto se confirma su regresó y cómo lucirá este personaje en la nueva cinta de Marvel.

"Duende Verde":

Por la aparición del villano en el nuevo póster de #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/CWgbXy3k2k — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 8, 2021

El regreso del 'Duende Verde'

Fue el pasado mes de agosto, que por fin se publicó el tráiler oficial de "Spider-Man: No Way Home", y a tres meses después del adelanto de la tan esperada cinta, Marvel Studios y Sony Pictures han dado a conocer el primer póster en el que destaca el 'Duende Verde', aunque éste se hace acompañar de otros villanos que también forman parte de la película, y serán a los que también deberá enfrentarse Tom Holland, caracterizado como 'Spider-Man'.

El Duende Verde está de regreso en el nuevo póster de #SpiderManNoWayHome 😭 pic.twitter.com/0ZXIgb5tWz — Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) November 8, 2021

¿Qué villanos aparecen en "Spider-Man: No Way Home"?

El primer póster de "Spider-Man: No Way Home" ha revelado detalles sobre los villanos que aparecerán en la película que marca el tan esperado regreso del 'Duende Verde'. Aunque es importante resaltar que todavía no se sabe si Willem Dafoe le dará vida al villano una vez más como lo hizo en la primera película de "Spider-Man" (2002) protagonizada por Tobey Maguire.

Otro villano que le complicará las cosas a 'Spider-Man' es 'Doctor Octopus', quien está confirmado que será interpretado nuevamente por Alfred Molina como en "Spider-Man 2" (2004) también protagonizada por Maguire.

Para sorpresa de algunos 'Electro' a quien dio vida Jamie Foxx en la cinta de "The Amazing Spider-Man 2" (2014) que protagonizó Andrew Garfield también aparecerá en esta nueva película.

Nuevo póster e indicios y confirmación de 4 villanos: El duende verde, Sandman, Electro y Dr.Octopus #SpiderManNowWayHome pic.twitter.com/B2xpGqWAfk — Kevin Pardo (@Kevin_Pardo_) November 8, 2021

Estás tan hermoso como el día en que te fuiste, querido Duende Verde 🥲 #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/lDkSeUlA39 — Juan Andrés Silva Bazán (@JuanAndresBazan) November 8, 2021

Un villano más que aparecerá en las escenas postcréditos

Algo que ya está confirmado y que ha generado opiniones divididas es la aparición de 'Venom', el personaje que da vida Tom Hardy, y que podrá verse como parte de las escenas postcréditos.

¿Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en "Spider-Man: No Way Home"?

Con el lanzamiento del primer póster oficial de "Spider-Man: No Way Home", cibernautas no han parado de sacar teorías, incluyendo la ya sonada aparición de los dos anteriores 'Spider-Man': Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Y aunque nada ha sido confirmado o desmentido por Marvel Studios o Sony, ha habido algunas filtraciones que podrían confirmar la llegada de Tobey y Andrew a "Spider-Man: No Way Home".

¿Cuándo se estrena "Spider-Man: No Way Home"?

Se espera que esta nueva cinta de 'Spider- Man' llegue a cines el próximo 16 de diciembre, y aunque se ha dicho mucho sobre esta cinta de Marvel Studios y Sony Pictures, los fans ya consideran que será impresionante, por lo que se ha convertido en una de las más esperadas por los fans.