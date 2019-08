MÉXICO.— En conferencia de prensa, el dúo de música soft rock Air Supply, integrado por Graham Russell y Russell Hitchcock, habló sobre la música mexicana y su próxima llegada a México.

Un concierto para recordar y disfrutar en pareja. Ven a escuchar todos los éxitos de Air Supply el 31 de octubre. pic.twitter.com/WefwudEc8R — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) August 30, 2019

Los artistas mencionaron que tienen en común un gusto musical por cierto artista.

“No conocemos mucha música mexicana, pero sí tenemos un artista favorito y lo hemos escuchado por muchos años, sus interpretaciones de canciones de los cincuenta. Es el cantante mexicano más famoso de los boleros de esa época y he visto su show dos veces, todo el mundo conoce su nombre: Luis Miguel“, dijo Russell.

Orgullosos de que las nuevas generaciones disfrutan de sus temas

Los artistas ya cuentan con 45 años de carrera artística y lo celebran junto a su público, tanto joven como adulto.

Los fans han disfrutado de sus temas por generaciones y hoy su música se escucha en películas populares como “Deadpool”.

“Ha sido un gran éxito llegar a nuevas generaciones y ciertamente nuestras canciones son un testamento a la música”, mencionaron ambos artistas.

El dúo Air Supply cumple 45 años de carrera y los celebraremos junto a ellos el 31 de octubre en concierto. Estamos en conferencia de prensa para conocer todos los detalles. pic.twitter.com/R10vhVlKAY — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) August 30, 2019

Su llegada a México

Hablaron sobre las visitas que han realizado a diferentes países de habla hispana.

“Hemos tocado en muchos países que no hablan inglés, particularmente en Asia, obviamente la gente en México escucha la melodía, las voces y eso nos da importancia”, dijo Russell

Air Supply se presentará el 31 de octubre en el Auditorio Nacional para presentar éxitos como “Making love out of nothing at all” y “Goodbye”, entre otros. El concierto es en beneficio de una institución sin fines de lucro.