El elenco de “Mentiras”, listo para recibir a sus fans de Mérida

Lorena de la Garza, Dalilah Polanco, María Chacón y Carlos Gatica, protagonistas de “Mentiras… el musical”, que se presenta hoy jueves a las 6 de la tarde y 9:30 de la noche en el teatro Armando Manzanero, se dijeron felices de estar de nuevo en Mérida con esta obra que ha roto récords de audiencia.

En conferencia que ofrecieron este mediodía, Lorena de la Garza reconoció que estar en “Mentiras… el musical”, que con esta gira está celebrando su décimo aniversario, ha sido un proceso de mucho aprendizaje.

“Es una obra que, dentro de lo que se disfruta, exige mucha disciplina porque hay mucho trazo escénico y cambios escenográficos y al mismo tiempo estamos cantando”, señaló la actriz, quien, además se dijo feliz de participar en la obra que se ha vuelto un fenómeno en México.

María Chacón, quien se integró al elenco hace apenas dos años, igual se dijo contenta de participar en el musical.

“La primera vez que fui a ver ‘Mentiras…’ tenía 18 años y fue increíble… Me acuerdo que me marcó y dije que me encantaría estar allí”, señaló la actriz, quien aseguró que para ella la obra ha sido como un gimnasio artístico.

Una obra muy divertida

Carlos señaló que la obra es muy divertida que tiene un poco de todo. “Es una obra que, sin importar las generaciones, llega a todo tipo de público y edades”, tras afirmar que cuando vio la obra por primera vez quedó “loco”.

Por su parte, Dalilah, quien lleva siete años en el elenco de “Mentiras…” añadió que la obra es un retrato lleno de color, y que está tan bien hecha que es una pena que no se le haya ocurrido a ella escribirla.

Aún quedan boletos

Los organizadores informan que aún hay boletos para las dos funciones, se pueden adquirir en la taquilla del teatro Armando Manzanero.