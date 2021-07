El elenco de “The French Dispatch” cautiva en Cannes

CANNES (AP).— Un año después de su fecha de estreno original en el Festival de Cine de Cannes, “The French Dispatch (La crónica francesa)” de Wes Anderson finalmente arribó ayer lunes a la Riviera Francesa.

Anderson y el gran elenco llegaron a la alfombra roja de Cannes en un autobús, con un sonriente Bill Murray en el asiento del copiloto. La película, una elaborada y fantasiosa oda de Anderson a la revista “The New Yorker”, cuenta quizá con el elenco más deslumbrante que se presenta en el festival este año. Junto con Murray estuvieron para el estreno Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Owen Wilson y —en su primera alfombra en Cannes— Timothée Chalamet.

Ataviado con un traje plateado brillante, Chalamet —quien habla francés con fluidez— encantó al público tomándose selfis y firmando autógrafos.

La premiere era muy esperada. “The French Dispatch” fue seleccionada para Cannes el año pasado, pero el festival se canceló debido a la pandemia. La cinta de Searchlight Pictures optó por esperar para su estreno y finalmente llegará a los cines en octubre.

Aun así, el Covid-19 impactó su debut. Una de las estrellas, la actriz francesa Léa Seydoux, dio positivo la semana pasada mientras trabajaba en otra película. La actriz, quien completamente vacunada y no presenta síntomas, hace cuarentena en París, por lo que no pudo asistir. La película también tendrá un paso algo discreto por Cannes: es la única cinta en competencia por la Palma de Oro que no realizará una conferencia de prensa.

“The French Dispatch” es un retrato afectuoso de una revista literaria semanal, situado en la ficticia ciudad francesa de Ennui-sur-Blasé. Es una película antológica estructurada como si fuese un número de “The New Yorker”, con tres artículos separados, un reportaje de viajes y un obituario.

Las críticas al filme fueron mixtas. Algunos elogiaron el conmovedor homenaje a la escritura de revistas del siglo XX y las imágenes intrincadas de Anderson, que en “The French Dispatch” podrían alcanzar un nuevo nivel incluso para él.

El fantasma del Covid-19, menos estrellas y menos espectadores son los elementos que están marcando la edición 74 del Festival de Cannes, que ayer comenzó su segunda semana con pocas películas destacadas en la competencia y mucha tensión en las salas.

Los controles para entrar al Palacio de Festivales —certificado europeo de vacunación o de haber pasado el Covid en los últimos meses y, si no, test cada 48 horas— son estrictos, pero el respeto de las medidas en el interior del edificio no lo es tanto, con habituales discusiones en las salas por los acreditados que se quitan la mascarilla.

Ya se dio algún caso entre los cineastas y sus invitados, como la esposa del realizador israelí Nadav Lapid —lo que le ha obligado a dar entrevistas vía zoom— y la actriz Lea Seydoux.

Menos estrellas

Hasta ahora pocas estrellas en comparación con otras ediciones de Cannes. Adam Driver (solo apareció en la alfombra roja), Marion Cotillard, Matt Damon, Catherine Deneuve, Sean Penn y su hija Dylan, Paul Verhoeven, Tim Roth y Vicky Krieps, son las presencias más destacadas en lo que va del evento fílmico.