Fernando Alonso salió en defensa de Hugo López-Gatell y arremetió en contra del uso de la mascarilla como medida de protección contra el Covid.

MÉXICO.— Fernando Alonso se mostró en contra del uso del cubrebocas. Su postura la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, en donde también defendió al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El actor de telenovelas como "Hombre Tenías Que Ser" o "Huérfanas" también puntualizó que el cubrebocas no sirve porque es "un estúpido pañal".

El histrión de telenovelas de Tv Azteca utilizó su Twitter para responderle a una usuaria que cuestionó el comportamiento del actual Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Fernando con mucha seguridad le compartió un vídeo en el que una persona demuestra "la ineficiencia del cubrebocas", ese clip lo acompañó de un mensaje en el que tachó de "estúpido" al insumo médico que científicos han comprado que sí ayuda a evitar el contagio de coronavirus.

"El estípido cubrebocas NO SIRRRRRRVE!!!! Solo la gente que no investiga y no piensa… usa ese estúpido pañal […]", aseguró el actor