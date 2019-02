El fenómeno de “Roma”, desde Venecia hasta Hollywood

Su recorrido, un abrazo a México y nuestras heridas

CIUDAD DE MÉXICO (Por Alejandra Musi para El Universal).— Todavía recuerdo cómo temblábamos el otro periodista mexicano y yo en el Festival Internacional de Cine de Venecia al salir de ver “Roma” en el primer pase de prensa para la crítica internacional que se realizó muy temprano en la sala Dársena de la Muestra más antigua del planeta.

Éramos los únicos mexicanos en el festival de la ciudad de los canales y de pronto, los colegas de otros países solo querían hablar con nosotros respecto a la película.

—¿Por qué se llama así? —Es el nombre de un barrio de Ciudad de México.

—¿Es realmente la historia de Alfonso Cuarón?

—Eso es lo que se ha dicho.— Respondíamos con cautela pues la información aún era escasa.

Horas después, Alfonso, Marina de Tavira, Yalitza Aparicio y Nancy García llegaron al cóctel previo a la alfombra roja de esa noche en la que “Roma” tendría su premiere mundial.

Cuarón bromeaba, saltaba de un grupo de personas a otras, respondía con entusiasmo a las felicitaciones y a las preguntas curiosas. Ahí fue cuando me contó que Libo lo salvó de ahogarse al igual que Cleo sacó del mar a Sofi en la película. Podría jurar que en ese momento Alfonso tenía en el estómago las hormigas que corren cuando hay emoción. Yalitza, Marina y Nancy estaban todo el tiempo juntas, se cuidaban, respiraban con alivio cuando las personas las felicitaban. Después vino la alfombra roja. Me situé dentro de la pasarela que lleva al teatro, entrada en mano, observándolo todo: la fila de más de 50 fotógrafos en esmoquin gritando con agresividad “look at here!”, la llegada de los coches oficiales de los cuales se bajaron, primero Cuarón, después las actrices.

Y ahí empezó todo lo que hemos visto repetirse durante meses solo que esta era la primera vez: Yalitza sonriendo y caminando con esa gracia y naturalidad que nos tiene a todos locos; Marina no dejando nunca solas a Yalitza ni a Nancy y “Roma”, recibiendo la primera ovación de pie de las muchas que vendrían.

¡Pum! Explotó el fenómeno mundial cinematográfico. Todavía era difícil vislumbrar lo que se estaba gestando. “¿Pero tú crees que el filme se entienda cuando no eres de México?” Es la pregunta que más he escuchado desde entonces y la explicación es sencilla: Sí, porque cuanto más apelamos a nuestra esencia más universales nos volvemos, conectamos. Lo que de verdad intriga es por qué “Roma” tiene ese ingrediente que hace que algo se convierta en un furor global, y yo creo que es su causa social.

Sí, “Roma” nos permite abrazar a México y a nuestras heridas.