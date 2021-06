El festival de Coachella volverá a celebrarse en abril

En 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo se realizará tras dos años de haberse suspendido por la pandemia de coronavirus.

LOS ÁNGELES.— El festival musical Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo, volverá en abril de 2022 con su formato habitual, después de dos años en los que no ha podido celebrarse por la pandemia del coronavirus.

La organización confirmó el regreso de la cita en dos fines de semana diferentes, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 del mismo mes, en la localidad de Indio (California), aunque de momento se desconocen los artistas que actuarán.

A principios de este año Coachella canceló su edición de 2021, que iba celebrarse en abril.

En su momento, los organizadores hablaron de la posibilidad de aplazarlo hasta otoño, pero finalmente decidieron esperar al año que viene para celebrar un festival sin limitaciones sanitarias, gracias a las buenas perspectivas de la campaña de vacunación en EE.UU.

Do you hear it? pic.twitter.com/USc9aAO6XW