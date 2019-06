El festival Hola México inaugura con la proyección de “Las niñas bien”

Los Ángeles (EFE).- Hola México, el festival de cine mexicano más importante fuera de sus fronteras, inauguró hoy su undécima edición en Los Ángeles (EE.UU.) con la proyección de “Las niñas bien”, cinta de la directora Alejandra Márquez Abella.

El teatro The Montalbán de la ciudad californiana, situado muy cerca del Paseo de la Fama de Hollywood, acogió la jornada de apertura de este evento que cada año lleva a la meca del cine algunos de los filmes mexicanos más destacados.

Además de “Las niñas bien”, la programación de Hola México incluye, entre otros, largometrajes como “Museo”, de Alonso Ruizpalacios; “La negrada”, de Jorge Pérez Solano; “La camarista”, de Lila Avilés; “El ombligo de Guie’dani”, de Xavi Sala; “Niebla de culpa”, de Francisco Laresgoiti; “Rita”, de Arturo Díaz Santana; o “Mirreyes vs Godínez”, de Chava Cartas.

Hola México también ofrece algunas actividades especiales como la proyección al aire libre de “Roma” (2018), la obra maestra de Alfonso Cuarón, y las actuaciones musicales de Santa Sabina y Sandra Echeverría.

Después de que en 2018 celebrara su décimo aniversario, Hola México se plantea en esta edición hacer “borrón y cuenta nueva”, dijo hoy a Efe el director del festival, Samuel Douek.

Douek destacó que este año hay una sección llamada “el otro México” que refleja “lo diverso” que es el país.

