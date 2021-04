El festival Lollapalooza Brasil se aplaza hasta 2022

SAO PAULO.— La versión brasileña del festival de música Lollapalooza fue aplazada de nuevo para los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022 debido a la gravedad de la pandemia de Covid-19 en el país.

"Teníamos muchas ganas de otra edición inolvidable este año, pero en virtud de la emergencia sanitaria internacional por la pandemia, quedó cada vez más claro que no será posible realizarlo en 2021", indicaron los promotores en una nota divulgada en sus redes sociales.

A 9º edição do Lollapalooza Brasil está oficialmente adiada para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022. No site oficial você encontra todas as informações sobre ingressos e dúvidas gerais: https://t.co/zQd3ZhylBu pic.twitter.com/i3SRATq4kq