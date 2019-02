El Grammy le da nervios a Cardi B

Cardi B, lista para su primera vez en el evento musical

LOS ÁNGELES (AP).— Aunque Cardi B tiene grandes posibilidades de ganar su primer Grammy, la rapera está nerviosa de lo que pueda suceder el domingo.

Cardi B sufre de ansiedad ante la idea de ganar un premio y presentarse por primera vez en una ceremonia del Grammy. Está tratando de mantener el equilibrio preparándose para lo “mejor de lo peor”. “Uno nunca puede estar tan seguro”, dijo Cardi B mientras promocionaba su nuevo anuncio de un refresco, que se transmitirá durante la gala.

El espectáculo, en su edición 61, se verá en vivo por la cadena CBS desde el Staples Center en Los Ángeles.

“Por alguna razón, con todo esto de la llegada del Grammy, mi mente está como muy ansiosa”.

La rapera está postulada a cinco gramófonos dorados, incluyendo en las categorías principales de Álbum y Grabación del Año. También recibió candidaturas a Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo, Mejor Interpretación de Rap y Álbum de Rap. Antes del Grammy del año pasado, Cardi B dijo que albergaba grandes esperanzas. La exbailarina alcanzó popularidad en redes sociales antes de convertirse en una sensación de la cultura pop y recibir dos candidaturas al Grammy.

Cardi B entonces se fue a casa con las manos vacías, pero usó su decepción como motivación. Está deseosa de ganar un Grammy porque para ella eso representaría un “sello de aprobación”.

“Recuerdo que el año pasado, mucha gente me decía ‘vas a ganar’ pero entonces no pasó”, recordó.

“Pensé que tenía que trabajar más duro para lograrlo, así que si no recibo uno (esta vez), significa que tendré que trabajar el triple y seguiré hasta que lo logre”.

Cardi B ciertamente hizo su trabajo. Tuvo dos canciones (“I Like It” con Bad Bunny y J Balvin y “Girls Like You” con Maroon 5) en la cima de la lista Hot 100 de Billboard y su álbum “Invasion Of Privacy” debutó en el primer puesto del Billboard 200.

El nuevo comercial de la rapera titulado “Okurrr” le sigue al anuncio “More Than OK” con Steve Carell y Lil Jon que se transmitió durante el Super Bowl.

Cardi B dijo que los anuncios le están dando algo de validación.

“A veces me pregunto, ‘¿Soy suficiente? ¿Ya lo logré?’”, dijo. “Pero cuando haces este tipo de comerciales, es como que se lo certifican al mundo y a ti”.