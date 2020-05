El hijo de Elon Musk ahora se llamara “X Æ A-Xii”

CALIFORNIA.— A principios de este mes, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX anunció en una publicación en Twitter el nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con la cantante Grimes.

Sin embargo, la noticia que generó polémica fue el nombre que recibió el bebé: X Æ A-12 Musk.

Pese a que para muchos sonó a broma, ambas celebridades confirmaron que era real, e incluso explicaron lo que significaba y cómo se pronunciaba.

Pero ahora, eso ha cambiado, debido a la ley de California que es donde residen.

De acuerdo con la ley en California, el extraño nombre del niño podría infringir la normas, ya que los nombres solo pueden usar las 26 letras del alfabeto inglés, según la Constitución estatal.

Sin embargo, Grimes publicó en su Instagram una nueva foto que generó varias preguntas por parte de sus fans.

Ella se limitó a responder “X Æ A-Xii”; sin confirmar la razón del cambio del nombre de su hijo.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)