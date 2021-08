"El hombre tiene que protegernos": Maki "defiende" el machismo (vídeo)

La actriz generó polémica con unas declaraciones en las que aseguró que ella como mujer se siente desprotegida sin un hombre.

CIUDAD DE MÉXICO.— Maki Moguilevsky, actriz y conductora, quien también estuvo casada con el actor Juan Soler hizo unas polémicas declaraciones en el programa de Unicable: "Netas divinas". La mujer quien dijo no estar a favor de machismo, aseguró que un hombre "tiene que cuidar y proteger a una mujer", pues es una cuestión que "viene del homo sapiens".

Tras las palabras de la presentadora argentina, internautas en redes sociales criticaron su participación e indicaron que no toleraron que Maki este en un programa en el que se hablan de temas que fomentan el cambio de mentalidad, situación que claramente no va con ella.

Maki es tachada de machista y retrógrada

En el programa transmitido por Unicable, Maki protagonizó una discusión con Natalia Téllez luego de que ambas hablaran sobre los roles que los hombres deben tener con respeto al cuidado de las mujeres.

Asimismo, la actriz destacó que en Argentina, tras lograr la igualdad entre hombres y mujeres han dejado de existir hombres caballerosos. Maki también señaló que el hombre "cuide" de la mujer es"una cuestión que viene del Homo Sapiens" por lo que no debería ser tachado como machismo.

"En Argentina hay una igualdad, las mujeres son súper feministas… el hombre perdió un respeto, el hombre, perdón, pero debe cuidarnos y protegernos. ¿Está mal? Es una cuestión que viene del Homo Sapiens”, dijo la argentina en el programa cuando hablaron sobre los valores de la sociedad mexicana.

Sin embargo, Maki causó más descontento cuando aseguró que está mal dejar de pensar que los hombres las protegen, pues ella aseguró que sin Juan (su exesposo) se siente desprotegida.

"Es muy malo, es una idea lo que avanzan las mujeres, dejar de pensar que los hombres las protegen. Yo me siento desprotegida. Llegó a un restaurante sin Juan (Soler) y me siento desprotegida […] Si no estoy con pareja me siento desprotegida”, puntualizó Maki Mogulevsky en “Netas divinas”.

Estas declaraciones hicieron que internautas se sientas molestos con la invitación extendida a la exesposa de Juan Soler, pues consideran que no tiene el perfil que el programa requiere además de pedir que no sea invitada nuevamente pues tiene ideas retrógradas y que fomentan la cultura machista que tanto se lucha por erradicar.

