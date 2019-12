El internet recuerda al hombre que le dijo “corriente” a Thalía

MÉXICO.— Durante los 29 años que duró “Siempre en domingo” al aire, su conductor Raúl Velasco dio muestras de su carácter y hasta de la forma de imponer su criterio si algo no le parecía, algo que le ganó las críticas de la opinión pública.

Gracias a Internet es que se pueden ver y recordar momentos que pasaron a la historia, como cuando le dijo “corriente” a Thalía; cuando fue víctima de las locuras de la Trevi y hasta cuando se enterneció al ver a Frida Sofía en brazos de su madre, Alejandra Guzmán.

Otros recuerdos memorables podrían ser cuando Jorge “Coque” Muñiz, como lo llaman sus fans y amigos, sintió en carne propia los fuertes desplantes de Raúl Velasco.

Aún siendo un intérprete muy joven, “Coque” cometió el error de cantar con playback durante una de sus presentaciones y el conductor interrumpió su actuación para regañarlo frente al público y en señal abierta.

“Raúl fue conmigo muy fuerte y duro, pero me quería mucho y me dio muchas oportunidades, un día me decía que hiciera una imitación y al otro que cantara otra cosa, a mí siempre me daba grandes lecciones y oportunidades”, mencionó “Coque”.