El Juego del Calamar: tendrá segunda temporada ¿Cuándo se estrenaría?

Netflix confirmó que la exitosa serie coreana tendrá una segunda temporada.

MÉXICO.— El Juego del Calamar tendrá una segunda temporada, así lo dio a conocer la plataforma de streaming Netflix, que también reveló de qué se tratará y cuando podría estar disponible en el servicio.

La popular serie coreana se convirtió en una de las más vistas de la plataforma y de acuerdo con los registros de Netflix desbancó a "La casa de papel", serie española que también rompió esquemas. Debido al gran éxito que representó para la plataforma de streaming, se ha confirmado que habrá una segunda parte.

Te puede interesar: El Juego del Calamar: símbolos, significado y quién es quién

La historia en la segunda temporada girara en torno a Lee Jung Jae que interpreta a 'Gi-hun (No 456)' y si bien hasta el momento no se ha dado información precisa al respecto de la trama, el creador de la serie señaló que hay una gran gama de posibilidades para esta nueva temporada.

Recordemos que en la primera temporada el participante número 456, es un chófer fanático de las apuestas en las carreras de caballos, que busca ganar El juego del calamar para obtener el premio económico con el que pague sus deudas y apoye a su madre y a su hija.

"Hay historias que no he abordado en la serie. Por ejemplo, la historia del oficial de policía y la historia de su hermano, el Front Man. Así que si termino creando la segunda temporada, me gustaría explorar esa historia: ¿Qué está pasando entre esos dos hermanos?" puntualizó Hwang Dong-hyuk, creador de la serie.