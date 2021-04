"El juicio de los 7 de Chicago" hace historia en los SAG

LOS ÁNGELES (AP).— El elenco del drama judicial de la década de 1960 “The Trial Of The Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago)” se llevó el máximo honor el domingo en unos Premios SAG virtuales y pregrabados que vieron a Netflix adjudicarse por primera vez el premio mayor del Sindicato de Actores de la Pantalla de Hollywood.

La 27a. edición de los Premios SAG fue un asunto silencioso, y no sólo porque la ceremonia fue virtual, sin alfombra roja y condensada en una transmisión pregrabada de una hora.

La película considerada como la favorita en la contienda por el Premio de la Academia, “Nomadland” de Chloé Zhao, no fue postulada a Mejor Elenco, lo que hace que los SAG sirvan menos que otros años como un barómetro de lo que sucederá en el Óscar.

Aun así, la victoria de “The Trial Of The Chicago 7” marcó la primera vez que una película de cualquier servicio de “streaming” gana el premio al Mejor Elenco del Gremio. Escrita y dirigida por Sorkin, la cinta iba a ser estrenada por Paramount Pictures en cines antes de la pandemia, la cual llevó a su venta a Netflix. La compañía aún busca su primer Óscar a la Mejor Película.

Frank Langella, quien interpreta al juez que presidió el juicio de los activistas arrestados en 1969 durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, trazó paralelismos entre los disturbios de esa época y los de hoy al aceptar el premio en nombre del elenco.

El filme superó a otros dos estrenos de Netflix postulados: “Ma Rainey’s Black Bottom (La madre del blues)” y “Da 5 Bloods (5 sangres)”, así como a “One Night In Miami... (Una noche en Miami...)” de Amazon y “Minari” de A24. De haber ganado “Minari”, un drama familiar coreano-estadounidense de Lee Isaac Chung, hubiese sido el segundo año consecutivo que una película hablada mayormente en lengua no inglesa gana el máximo premio SAG.

El año pasado, el elenco de “Parasite (Parásitos)” triunfó, convirtiéndose en el primer elenco de una película en lengua no inglesa en hacerlo. Los Premios SAG son seguidos de cerca en anticipo al Óscar. Los actores representan el mayor número de votantes de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, y los ganadores del SAG suelen alinearse con los Oscares.

El año pasado, “Parasite” terminó llevándose el Premio de la Academia a la Mejor Película, y todos los ganadores individuales del SAG, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern y Joaquin Phoenix, también obtuvieron Óscares.

Esos premios fueron este año para Chadwick Boseman como Mejor Actor por “Ma Rainey’s Black Bottom”; Viola Davis como Mejor Actriz también por “Ma Rainey’s Black Bottom”; Yuh-Jung Youn como Mejor Actriz de reparto por “Minari”; y Daniel Kaluuya como Mejor Actor de Reparto por “Judas And The Black Messiah (Judas y el mesías negro)”.

De ellos, la victoria de Viola Davis fue la más sorpresiva, pues esta temporada las más galardonadas han sido Carey Mulligan por “Promising Young Woman (Hermosa venganza)” y Frances McDormand por “Nomadland”. Es el quinto SAG individual para Viola.

“Gracias, August, por dejar un legado para los actores de color que podremos disfrutar por el resto de nuestras vidas”, dijo la actriz en referencia al dramaturgo August Wilson.

Como ha sucedido a lo largo de la temporada de premios, el galardón al Mejor Actor volvió a ser para Boseman por su trabajo final. Boseman, quien murió el pasado agosto a los 43 años, ya había establecido un récord con cuatro candidaturas en un solo año en el apartado de cine. También fue postulado póstumamente por su papel secundario en “Da 5 Bloods” y figuró en las candidaturas a Mejor Elenco tanto por la película de Spike Lee como por “Ma Rainey’s Black Bottom”. Fue en los Premios SAG donde Boseman dio uno de sus discursos más memorables. En la ceremonia de 2019, habló en nombre del elenco de “Black Panther” cuando éste se alzó con el máximo galardón.

“Todos sabemos lo que es que te digan que no hay un lugar para que aparezcas”, dijo Boseman entonces. “Pero tú eres joven, talentoso y negro”.

La favorita a los Premios de la Academia, “Nomadland”, no fue candidata a Mejor Elenco posiblemente porque el suyo está compuesto en gran parte por actores no profesionales. La película de Zhao ganó previamente el profético Premio del Sindicato de Productores, así como el Globo de Oro.

“The Trial Of The Chicago 7”, que compite por el Óscar a la Mejor Película y otros cuatro premios, podría representar un desafío para “Nomadland” en la contienda del domingo 25 de abril desde el Teatro Dolby.

De un vistazo

Categorías de TeVe

En televisión, los elencos de “Schitt’s Creek” (serie de comedia) y “The Crown” (serie de drama) ampliaron su lista de reconocimientos.

Más ganadores

Anya Taylor-Joy por “The Queen’s Gambit” (“Gambito de dama”), Gillian Anderson (“The Crown”), Jason Sudeikis (“Ted Lasso”), Jason Bateman (“Ozark”) y Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”).

Fuera del gremio

El Sindicato de Actores expulsó a Donald Trump (cuyos créditos incluyen “The Apprentice”, “Home Alone 2”) por los disturbios en el Capitolio.