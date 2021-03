El menor de los hermanos Jonas revela sus tendencias suicidas (vídeo)

Frankie Jonas, el hermano menor de las estrellas musicales, reveló con franqueza que en su adolescencia contempló el suicidio mientras luchaba contra las adicciones a las drogas y el alcohol.

El hermano menor de Nick, Joe y Kevin Jonas reveló a través de un vídeo de TikTok que su salud mental y sus problemas de adicción llegaron a un punto máximo hace casi dos años cuando contempló terminar con su vida.

Las adicciones

“Desde muy joven comencé a beber y a drogarme como un escape porque odiaba la vida y no quería estar aquí ”, dijo Frankie en el vídeo, que fue publicado en respuesta a un fan que le preguntó sobre su experiencia con las adicciones.

“Finalmente, después de muchos años de intentar suicidarme accidentalmente, llegué a un punto en el que iba a hacerlo de verdad”, confesó.

Qué lo salvó

El joven de 20 años confió que “algo intervino” dentro de él y por ello decidió entrar a un tratamiento, que “le salvó” la vida, compartió el portal futbol.radioformula.com.mx/

“No podría estar más agradecido por el hecho de que estoy vivo hoy porque mi mundo ha cambiado y ya no soy esa persona. No podría estar más agradecido de estar vivo y feliz”, compartió en el vídeo.

Rehabilitación

Frankie, que se describe a sí mismo como un “adicto a las drogas rehabilitado” y actualmente estudia en la Universidad de Columbia, pero en un vídeo previo aseguró que no sentía feliz en el campus universitario:

“Está bien que sienta eso, pero no me hace menos que nadie, no me hace más que nadie”, dijo en aquella ocasión.

