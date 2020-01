LOS ÁNGELES.— Los Globos de Oro anunciaron que, por primera vez en su historia, servirán un menú vegano a todos los invitados en la ceremonia que tendrá lugar este domingo en Los Ángeles (EE.UU.).

