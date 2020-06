El musical con los temas de Mecano regresaría en julio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El musical “Hoy no me puedo levantar” podría ser la primera producción de gran formato que regrese a la actividad teatral, después de que el Gobierno Federal anunciara que el lunes 15 se reactivarán las labores no esenciales.

El productor Alejandro Gou efectuó ayer una noche de karaoke en el perfil de Facebook de Citibanamex, en la que el elenco interpretó algunas de las canciones de Mecano que sirven de hilo conductor a la historia.

“Es algo que ya teníamos planeado, pero era una buena manera de dar la noticia, de explicarle a la gente cómo estará la situación, las próximas fechas y la gira. Es una gran manera de celebrar con el público”, dijo Carmen Sarahí, quien da vida a Ana.

La actriz admitió que ya estaban ansiosos por regresar al teatro, porque ya extrañaban el escenario y a los espectadores. “Es una obra que el público disfruta mucho”, aseguró.

Además de Carmen Sarahí, en la velada intervinieron Belinda, Jesús Zavala, Rogelio Suárez, Dai Liparotri y Fran Meric.

“Ya todos nos sabemos todo. Yo me pongo a cantar en mi casa para que no se me olvide lo que me toca, aun así son canciones que las tengo más que estudiadas, las tenemos muy en el corazón”, añadió la actriz.

En el perfil de Instagram del musical se anuncia que la nueva temporada será del 3 al 26 de julio. “Sigamos teniendo cuidado para que esto fluya como tiene que fluir, para que podamos salir de nuestras casas”, indicó Carmen Sarahí.

Teatro Reapertura

A Jorge Ortiz de Pinedo no le parece que los teatros reabran con el 33% de su aforo.

“Casi imposible”

“Para los que hacemos teatro, esperanzados con que sea la taquilla nuestro refuerzo porque no tenemos socios o subvención, es casi imposible” operar con ese porcentaje de afluencia, advierte.

No es verdad

“El teatro sin público es mentira“, manifestó.