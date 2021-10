El nuevo disco de Diego Torres

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cuando era adolescente, Diego Torres admiraba a un señor de 70 años que emprendía viajes cruzando el Océano Atlántico en una pequeña embarcación; para el cantante, aquel aventurero era un héroe.

Ahora que Diego cumplió 50 años rememora lo que ha sido su vida profesional y personal y recuerda al hombre que lo hizo soñar con recorrer el mundo.

“Ahora a mi edad y con mi experiencia creo que de alguna manera me he convertido en ese hombre y me digo a mí mismo ‘no sé cómo, pero lo logré’. Cuando era joven pasaba por el Auditorio Nacional y decía ‘quiero tocar ahí’ y tiempo después lo hice y logré ganarme el amor de mis fans”, dijo.

Este año, Torres lanza su álbum “Atlántico a pie”, en el que trabajó antes y durante la pandemia y el argentino recuerda esa anécdota de infancia y hace un paralelismo entre la hazaña de cruzar una inmensidad como un océano y surcar la vida en medio de una pandemia.

“El título del disco juega con la metáfora de cruzar el Atlántico a pie, ya que siempre habrá momentos en los que haya olas, tormentas, naufragios, dudas, inseguridades, contratiempos y te das cuenta que por más que lleves años en esto, siempre corres un riesgo”, comentó.

Así como él ha sorteado las olas de la fama, el éxito y los momentos no tan buenos en su carrera, Diego Torres explicó que este material también los vivió.

“Este disco empezó antes de la pandemia, la primera canción fue en 2018, con Carlos Vives, ha estado antes, durante y esperemos que ahora en el final. Muchos invitados a distancia, los que no pudieron viajar, lo hicieron a través de las canciones y conectándome con esta diversidad que el disco tiene”, recordó Torres.

Aunque el disco está recién lanzado, compite por un Grammy en la categoría de Album Vocal Pop, situación que lo tiene contento más allá de si gana o no.