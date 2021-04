LOS ÁNGELES.— Daniel Kaluuya no solo ganó su primer Óscar como Mejor Actor de Reparto, gracias a su trabajo en “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”). Quizá el nervio jugó en contra suya, y también logró "avergonzar" a su madre en un evento internacional, televisado a todo el mundo.

Sin embargo, antes de terminar su discurso, el actor también agradeció a su madre, Damalie, y su hermana, quienes asistieron a la gala para acompañarlo, guardando la distancia social lejos de las mesas de los candidatos.

"Es increíble, estar aquí, como que a mi madre le gustara mi padre y tuvieran sexo, ¡por eso estoy aquí, es increíble! Estoy feliz de estar vivo, así que vamos a celebrar esta noche", concluyó el actor, e inmediatamente las cámaras enfocaron el rostro extrañado de su madre, quien aparentemente reaccionó diciendo "de qué diablos está hablando", mientras su hermana se cubría el rostro avergonzado.

Más tarde, en la sala de prensa, el actor fue cuestionado por los medios de comunicación respecto a su comentario, y aunque aseguró que su madre tiene un gran sentido del humor, también explicó que fue algo que simplemente se le vino a la cabeza en el momento.

Daniel Kaluuya thanks Fred Hampton for his best supporting actor #Oscar: "The fact that I can even stand on this stage with this statue is because of what he did" https://t.co/2symcX4jbC pic.twitter.com/Zsa0NQFRrF