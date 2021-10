Proveedor de emociones

El pianista Ángel Rodríguez sabe cómo acompañar

“Cada día eres nuevo en esto, cada día que te enfrentas a una obra es como si la vieras por primera vez”, confiesa el pianista Ángel Rodríguez.

El acompañante desde hace diez años del destacado tenor mexicano Javier Camarena, agrega que hay que estudiar todos los días (cinco horas diarias, en su caso) para mantener la resistencia, la memoria y la flexibilidad, y ayudar con mayor solvencia al cantante.

Rodríguez, quien reside en Ciudad de México, donde tiene un colegio de arte vocal, estuvo en Mérida en septiembre pasado acompañando a Camarena en el recital que ofreció la noche del día 15, y en el que recibió una lluvia de aplausos por sus ejecuciones en solitario.

“Conocí a Javier Camarena cuando iba al concurso Carlo Morelli, en 2003; en 2005 gana el concurso y empezamos a colaborar en su debut operístico en la Ópera de bellas Artes”.

“Hace diez años me vio en la entrada de Bellas Artes y me pidió acompañarlo a un recital, desde entonces no hemos parado”.

El pianista cubano no solo ha acompañado a Camarena, también a otras figuras del la ópera como Rolando Villazon, Ramón Vargas, Arturo Chacón, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.

“Cada uno tiene sus exigencias individuales, cada voz y cuerpo es distinto, el aprendizaje es constante porque el cantante todo el tiempo está transformando su repertorio, su técnica... va evolucionando en su intelecto, en su espiritualidad”.

“Le he dedicado 33 años de carrera a la ópera, al canto , cada día aprendo más, y me falta mucho, imagínate qué orgullo es acompañar a figuras internacionales de gran talento, es un enriquecimiento supremo cada vez que me paro en un escenario con ellos”, dice con humildad quien también es un talento musical.

“Pero lo más maravilloso es poder tener un acercamiento personal con cada uno, conocer su historia, su desarrollo, sus sueños, sus aspiraciones, hace que pueda comunicar en el piano las emociones que necesitan”.

Sobre el desarrollo en diez de Camarena, dice que el tenor es un artista nato, “es un superdotado, tiene un compromiso ético y estético con la música y la vida que es invaluable, con los años la voz va cambiando, se va haciendo más gruesa y podemos explorar mucha más música”.

Destaca que Javier Camarena tiene una técnica antigua italiana que lo ayuda a proyectar la voz con un brillo metálico “y no hay poder humano que lo tape, no importa si la acústica del teatro no es la ideal, si el clima es seco y se reseca la voz podría tener dificultades, pero la técnica para eso sirve, para resolver dificultades”.

A Rodríguez le fascina escucharlo vocalizar.

“Javier es muy divertido, sabe lo que necesita su voz para entrenar, pero de repente vuelve y regresa y canta repertorio que hace mucho no cantaba”.

La adrenalina, dice, no se va nunca y con la edad se volviendo uno más sensible, “te duelen más cosas, pero sentir esa palpitación es maravilloso, es un campo de batalla lleno de colores, tenemos la decisión siempre de dar el cien por ciento”.

La ópera cuenta que normalmente se hace para orquesta y voz, salvo los lieder alemanes, italianos o franceses que son especiales para piano y voz.

“La magia de un recital es que son dos solistas en el escenario, la locomotora es el cantante y uno, que es los vagones, tiene que ser un buen impulso para la locomotora, somos los dos llenando un escenario en lugar de 120 músicos, hay que trabajar mucho para lograr todos estos colores y que el cantante se sienta envuelto como por una orquesta, somos la escenografía del canto”, compara.

Sobre el fenómeno de los tenores mexicanos, que triunfan en los principales escenarios del mundo, como Camarena, Ramón Vargas, Rolando Villazón, y antes que ellos Francisco Araiza, explica por qué no vemos lo mismo con las sopranos.

“Son etapas, antes de Francisco Araiza teníamos a Ángela Peralta, Oralia Domínguez, Rosario Andrade, Gilda Cruz Romo... fue una etapa gloriosa de casi 80 años donde primaron ellas, ahora estamos con los hombres”.

Las soprano

Dice que sí hay sopranos talentosas, como Rebeca Olvera, la única mexicana que ha actuado en el Festival de Salzburgo, con Cecilia Bartoli; o Karen Gardeazabal, que está empezado.

“Pero tenemos que tener en cuenta que triunfar como mujer es mucho más difícil, por la competencia, es una voz muy fácil y rápida de trabajar , en cambio al tenor lo tienes que ir construyendo nota por nota”.

“Ellas ya tienen puestos los agudos, en el hombre hay que construir la zona de canto que es por encima de su zona de habla, entones hay menos competencia , pero con ellas, ¡todas cantan!”.

Agrega que, además, la mujer puede tener el proyecto de formar o crear una familia, “si no estás decidida a abandonar todo eso, a los 28 años, porque la reputación empieza a los 40 cuando ya tendrías que tener hijos...”

El pianista tenía 15 años sin venir a Mérida, una ciudad que le fascina.

“Siempre pensé que iba a vivir aquí, es uno de mis sueños dorados por la conexión con la música cubana, la manera de sentir el canto, es un pueblo que canta, y está la ciudad, su clima, su arquitectura...”.— Patricia Garma Montes de Oca

