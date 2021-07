Bajo el mando de Bad Bunny

“El playlist de anoche”, lo nuevo de Tommy Torres

MIAMI (EFE).— Tommy Torres lanzó “El playlist de anoche”, su primer disco en 12 años y el que por primera vez tiene a un colaborador, y se trata ni más ni menos que su compatriota Bad Bunny, con el que hizo “el trabajo más libre” de su carrera.

En una entrevista en Miami, donde Torres vive desde hace varios años, el artista contó que pocas cosas le han “sorprendido tanto” como la llamada que recibió de Bunny para trabajar juntos.

“Usualmente a mí me llaman para que yo produzca, pero nunca me habían hecho la oferta al revés. Menos me podía imaginar que Bad Bunny quisiera producir un disco mío“, recordó.

El resultado es un grupo de canciones que se insertan cómodamente dentro del rock indie, pero firmemente ancladas en el rock-pop en español.

Los toques “disimulados” del “dembow” indispensable en el reguetón se asoman de vez en cuando, pero la esencia de Torres es el hilo conductor de “El playlist de anoche”, pero por momentos se nota que Bunny ha tomado el volante. Es un disco profundo con el lenguaje de hoy.

“Bunny es un artista sin límites. Trabajar con él es liberador y creo que por eso pudimos encontrar ese punto en el que nos encontramos. En ningún momento hubo la presión de que hay que hacer esto porque es lo que vende, o lo que quiere la gente. Hicimos la música que queríamos, que nos nació y eso es lo que se siente”, indicó.

Las letras de Torres, uno de los productores y compositores más galardonados, mantienen el toque de poesía cotidiana que caracteriza sus composiciones, pero con un “poco más de esa actitud rebelde y fresca de los artistas urbanos”, destacó.

El currículum de Torres incluye la producción de discos como “Almas del silencio” y “Unplugged”, de Ricky Martin, para quien compuso además “Tu recuerdo”, el dueto del boricua con La Mari. También produjo “Adentro”, de Ricardo Arjona, y “Paraíso Express”, de Alejandro Sanz.

Lo anterior es una pequeña muestra del currículum del músico boricua, quien asegura que no le ha dedicado ni un instante a las críticas que pueda generar el que le haya dado el sí a Bad Bunny.

“Benito (Martínez Ocasio, el nombre de pila de Bad Bunny) es un gran artista muy creativo. Lo único que les puedo decir a los que tengan dudas es que escuchen el disco”, manifestó.

La carta de presentación del proyecto la dejó la noche del jueves en el escenario de Premios Juventud, donde Torres cantó “Marea”, un regué que es la propuesta menos arriesgada del disco, pero quizá la más adecuada como aperitivo de la experiencia para el público en general.