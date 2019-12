El Premio Voice Arts Awards, para un joven yucateco

Tiene la “mejor voz”

Pasión y amor por lo que hace es lo que Javier Delgado, quien ganó este año el premio Voice Arts Awards en la categoría de mejor voz internacional para un promocional, televisión e internet, refleja en sus palabras al hablar sobre su trabajo.

“Este premio tiene algunos años, lo iniciaron dos personas muy involucradas en la actuación y la publicidad en Estados Unidos, el sindicato o ‘union’ de actores de Hollywood y de voz, que hacemos doblaje, comerciales y que alguna vez radio; se unieron y decidieron iniciar un instituto que se dedica a las artes de la voz, todo lo que tiene que ver con doblaje, narración, comerciales, promocionales, y hasta hace no mucho se abrieron los premios foráneos”, comentó el yucateco.

“La verdad yo lo veía desde lo lejos, empecé a ir mucho a Los Ángeles porque grababa para una cadena que se llama “Jimmy Dean’s’; todo sucedió porque mi representante en Estados Unidos me dijo que por qué no entraba a esos premios”.

“Llevo más de 20 años en la radio, empecé haciendo comerciales, como mucha gente inició en este medio, luego grabé para supermercados, el primero fue Gigante, luego Soriana, y llevo algunos años haciendo la voz de La Comer, así empecé en doblaje”.

“Luego descubrí que una cosa es tener buena voz y otra saber actuar, entonces me fui a Estados Unidos a tomar clases de actuación, el año pasado fui a París para grabar un comercial para Tequila 1800”.

“Mi primer proyecto para Netflix fue por una película que lanzó Adam Sandler con Jennifer Aniston, cuando hicieron el tráiler decidieron hacer además un juego para niños que se llama ‘Misterio sin resolver’, entonces estaban buscando una voz”.

“Mandamos tres comerciales a los Voice Arts Awards, entre ellos el de Netflix. El proceso consiste en que primero te postulan, como en los Óscar, y cuando te llega una invitación a la gala de los estudios Warner, donde se hacen entregas de premios como los Grammy, te das cuenta que va en serio”.

“Te postulan y te avisan un mes antes para que hagas los arreglos necesarios para asistir, mucha gente va con la esperanza de ser reconocido porque es el máximo premio que le pueden dar a una voz a nivel internacional”.

“Recuerdo que el día de los premios me acompañó mi agente y lo primero que me dijo es que nos teníamos que sentar adelante, porque cuando me hablaran tenía que subir por el premio, y yo le dije: ‘cuando me hablen para qué, sólo estamos nominados”.

“Fue una actitud muy tranquila de no esperar nada, cuando quieres que algo salga es cuando más te pones nervioso y yo estaba muy tranquilo disfrutando”.

No lo podía creer

“Cuando dijeron ‘el premio es para Javier Delgado’, hubo como 10 segundos en los que pensé que era otro Javier, hasta que mi agente me dijo que tenía que pasar a recibir el premio, lo primero que dije fue: ‘no me lo esperaba’ y la segunda palabra fue ‘gracias’”.

Javier Delgado dijo que estando en el escenario, siendo el único mexicano en recibir este premio este año, se acordó de muchas cosas, como “lo talentosos que somos los yucatecos para todo”.

“Este premio significa para mí el reconocimiento a mi trabajo pero no me lo tomo tan en serio, esto sirve para lo que es, para que la gente te voltee a ver, de entre tantos fui el único mexicano”.

Sus inicios

Sobre cómo comenzó su carrera en el mundo de la voz, Javier platicó que cuando tenía 18 años y trabajaba en una tienda de electrónica durante el verano, una persona que hacía un personaje en la radio llegó a la tienda y le dijo que “tenía bonita voz” y lo invitó a trabajar en radio.

“Al día siguiente fui a hacer una prueba de voz, me hicieron leer, me grabaron y me dijeron que estaba contratado”.

“Después de terminar la universidad me tomé un tiempo y me fui a Ciudad de México y ahí un amigo, un actor de doblaje que actualmente es la voz de Discovery Channel, me llevó con las tres agencias más importantes de voz y a la semana empecé a grabar Gigante, al mes me quedé con la cuenta de Office Depot, y ya no paré hasta que un día en Televisa me hice amigo de Javier Poza y me invitó a trabajar en radio, así regresé a los micrófonos y decidí meterme a estudiar actuación y radionovela”.— Katya Briseño Delgado

Más sobre el ganador Javier Delgado

Javier Delgado ganó el Voice Arts Awards, máximo premio a una voz a nivel internacional, gracias a un promocional.

También es pianista

Cuando el yucateco ya no pudo seguir en la radio se dedicó a los comerciales, “esto me permitió mi segunda pasión que siempre ha sido el piano, justo un mes antes de que me nominaran a los Voice Arts Awards estaba terminando mi primer disco como solista para piano, que espero que salga a principios de enero”, adelantó.

Seguirá aprendiendo

Javier Delgado dijo que lo que sigue después de haber recibido este premio es preparase más, “los actores de la voz y cualquier persona en general nunca terminan de aprender, cuando piensas que ya dominaste cierto método de actuación, siempre te encuentras nuevas técnicas”.

