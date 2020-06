“El presidente” llegará el viernes a Amazon Prime

Karla Souza lanza su nueva serie

MIAMI (EFE).— Karla Souza regresa a la televisión en español mañana con “El presidente”, la serie de Amazon Prime Video sobre “FIFA Gate” (2015), con el único personaje ficticio de la historia y que, según reveló, es el que destapa la trama de sobornos que sacudió el fútbol suramericano.

“Mi personaje fue creado por Armando Bó para simbolizar a todos los investigadores del FBI que estuvieron involucrados en el caso”, explicó la actriz, quien alcanzó fama internacional gracias a su rol como Laurel Castillo en la serie “How to Get Away With Murder”.

Karla Souza se refiere al cineasta argentino que compartió un Óscar en 2014 con Alejandro González Iñárritu por el guión de “Birdman”, quien fue el encargado de desarrollar “El presidente” y fue el principal guionista y el director de los ocho episodios del proyecto.

Como no está basado en nadie en concreto, la actriz tuvo “la libertad de hacer con ella” lo que quiso.

“Se sabe poco sobre cómo se llevó a cabo la investigación o quiénes estuvieron involucrados por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un personaje que tuviera la capacidad de transformarse en diferentes personas, con facilidad para los idiomas y que tuviera elementos masculinos y femeninos”, explicó la actriz, quien se sometió a una intensa preparación para pasar por una importante agente.

La serie, creada por Bó, usa la figura del exdirigente de fútbol chileno Sergio Jadue para presentar con una mezcla de ficción y realidad las situaciones que permitieron que se llevara a cabo una conspiración de sobornos por 125 millones de dólares dentro de la Conmebol, la Confederación Suramericana de Fútbol.

Jadue, interpretado por el actor colombiano Andrés Parra, llegó por cosas del azar a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y, después del primer capítulo y por lo poco que salió en las noticias, queda claro que fue la principal fuente de información dentro de la FIFA gracias al trabajo de Lisa, el personaje de Karla.

“Ella es la que se encarga de crear las condiciones para que caiga el entramado de la corrupción. Se decidió que fuera una mujer, porque hay situaciones en las que solo una mujer en funciones que puede pasar inadvertida podría haberse metido tanto en una organización formada principalmente por hombres”, agregó.

En los cuatro episodios a los que tuvo acceso Efe, Karla Souza aparece como Rosario, una camarera venezolana que trabaja en las instalaciones de la Conmebol en Paraguay. Allí hace su primer contacto con Jadue. Luego se revela que es una agente camaleónica especializada en infiltrarse durante operaciones encubiertas.

“Ella vive una dualidad muy interesante en su trabajo, pues tiene que lograr todo esto con muy poco presupuesto y con menos apoyo de su jefe del que pensaba. Tanto, que eventualmente es tentada por la corrupción. Fue un papel muy divertido y diferente”, expresó en la entrevista.

Karla reveló que está embarazada de su segundo hijo; se mudó a Chile con su esposo, Marshall Trenkmann, y su hija Gianna, de 2 años, durante el rodaje que duró cuatro meses.

De un vistazo

Un trabajo único

Para Karla Souza esta serie es una experiencia extraordinaria no solo en lo profesional, sino en lo humano.

Rompe barreras

La actriz confiesa que nunca había trabajado en español con un grupo no mexicano, lo cual hizo la experiencia más enriquecedora, pues como equipo rompieron barreras.

Aprovecha el tiempo

Karla Souza no conocía América del Sur. Aprovechó para ir a Machu Picchu. Además de disfrutar de su hija y de su embarazo, Karla Souza ha dedicado las semanas de confinamiento por el coronavirus a pulir un par de proyectos como productora.