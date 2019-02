El príncipe Guillermo felicita a Yalitza, Marina y Cuaron por “Roma”

La cuenta oficial del Palacio de Kensington publicó un vídeo en donde el príncipe Guillermo, Duque de Cambridge se encuentra hablando con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Alfonso Cuaron por “Roma”, después de la entrega de Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA.

En el vídeo compartido en Twitter se puede observar al Príncipe platicando con Marina mientras que Yalitza, Cuarón y su hija Tessa Buarte escuchan la conversación.

“El Duque de Cambridge, Presidente de @BAFTA, felicita al elenco de Roma, Ganador de la categoría de Cinematografía #EEBAFTAs”, fue el texto que acompañó el breve vídeo en donde felicitaban al elenco.

The Duke of Cambridge, @BAFTA President, congratulates the cast of Roma, Winner of the Cinematography category #EEBAFTAs pic.twitter.com/axOh0BPs2v

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 de febrero de 2019