Una noche de magia

El “Príncipe” será homenajeado al lado de José Joel

Con más de tres décadas de carrera musical —por momentos juntos y otras cada uno por su lado—, la noche del lunes 11 de noviembre Javier Alcalá Navarrete y Eduardo Vázquez Medina volverán a compartir el escenario en un momento que califican de “mágico, lleno de energía y mucha química”, al rendir homenaje al “Príncipe de la canción” José José, pero de una manera especial, al lado de su hijo José Joel.

En visita a la redacción del Diario, “Lalo” Vázquez y “Javi” Alcalá no ocultan su emoción de lo que será esa noche en el teatro Armando Manzanero interpretando los temas que hiciera famoso el que consideran el más grande intérprete mexicano.

Claro, a la declaración anterior llegan luego de un rápido y divertido debate entre las figuras de José José y Luis Miguel, pero llegan a la conclusión de que José José es, quien con su voz, talento y pasión al interpretar sus temas trascendió fronteras y generaciones.

Ha sido más de un mes para afinar los detalles del espectáculo en el que ambos artistas compartirán el escenario e integrarán la presencia de José Joel en la interpretación de los temas, con un programa formado por casi 25 temas, incluyendo varios “medleys”.

“Este no es un concierto en el que Javier canta sus temas por separado y luego yo, sino que cantaremos juntos todo el tiempo, como lo hacíamos durante el tiempo en el que compartimos esa experiencia en los inicios de nuestro bar… algo que me emociona porque admiro a Javi y ahora que se da de nuevo la oportunidad lo disfruto desde ahora”, confiesa “Lalo”.

“Ya lo pasado pasado el concierto. Homenaje a José José”, como titularon al concierto, será un repaso de toda la trayectoria del “Príncipe de la canción”, desde “La nave del olvido” hasta “Seré”, adelantan los dos.

Al platicar cómo surge la idea de hacer un homenaje a José José ambos confiesan que fue algo natural, pues las canciones del artista mexicano fallecido el 28 de septiembre pasado han estado presentes en sus vidas profesionales siempre.

“En mi caso siempre he cantado homenajes y tributos a José José, desde que tuvimos el primer bar y lo hago casi cada semana.

“ Me encanta interpretar sus temas, y aunque es difícil vocalizarlos, la experiencia de hacerlo hace que uno se emocione y lo de todo en el escenario”, detalla Javier e la entrevista.

Y es que la química entre ambos cantantes es difícil de ocultar. No hay protagonismo de ningún lado, se reparten por igual las responsabilidades al lado de una docena de músicos que los acompañarán en el escenario y ambos hablan excelente de José Joel Sosa, a quien consideran una persona sencilla, carismática y que disfruta interpretar los temas de su papá, un legado que consideran es de todo México.

¿Temas favoritos que pesaran a la hora de armar el repertorio? Coinciden en que “No me digas que te vas” es una de sus favoritas, a la que Eduardo agrega “Vamos a darnos tiempo” y otras que no quiere mencionar porque reconoce que las que más le gustan no son siempre las más taquilleras del artista.

Por su parte Javier comienza a enumerarlas sin poder detenerse y entre ellas nombra “El triste” y “Voy a llenarte toda”. “Cada canción tiene su momento”, resume finalmente.

“Será una noche mágica, llena de energía y química que queremos compartir con todos aquellos que quieran recordar a José José y cantarle al amor”, declara Javier Alcalá para invitar a los lectores del Diario.

“Tendremos varias sorpresas, pero no vamos a adelantar más porque es mejor que las disfruten con nosotros en el escenario”, concluye Eduardo Vázquez.— Renata Marrufo Montañez

Concierto

Es el lunes 11 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Armando Manzanero, con una única presentación en vivo.

Boletos

Tienen precios de $280, $380 y $480 (con cargo incluido) y están a la venta en TusBoletos.mx, Burger King Louvre (calle 62 con 61, del Centro) y en la taquilla del teatro el día del concierto. Informes a los teléfonos 9999-41-60-95 y al WhatsApp 9993-49-35-43.