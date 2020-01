Rubén Galindo, productor de "Sin miedo a la verdad" no había dado ninguna declaración tras la muerte de los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera durante una grabación.

Durante el fin de semana, se realizó la misa en honor al actor Jorge Navarro, a la que asistió el productor, quien tras verse perseguido por la prensa dio sus primeras declaraciones.

"Simplemente acompañar a la familia en este duelo, estamos tomando las medidas precautorias para que se revise el ámbito de trabajo y evitar a toda costa que haya accidentes", dijo Rubén Galindo sin dejar de caminar.

Ante la insistencia de los reporteros, describió el accidente como algo trágico y explicó que no se encontraba ahí cuando fallecieron los actores. "Les pido que nos den tiempo para que todo esto se pueda esclarecer y haya una visión de lo que paso; yo no estaba en el lugar de los hechos, no les puedo ampliar más de lo que ya saben", reiteró.

Negó que la escena del hecho se haya movido antes de comenzar con la investigación.

Rubén Galindo aseguro que Televisa está apoyando a las familias de Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, aunque no dio más detalles al respecto. "El mensaje que le tenía que dar a la familia ya se los di en persona".

Finalmente dijo, que lo sucedido era una "gran oportunidad" para que todo el "gremio artístico nos unamos y encontremos todas las garantías y todas las fórmulas para poder hacer mucho mejor el trabajo".

Hasta el momento no se sabe si la serie "Sin miedo a la verdad" retomará sus grabaciones o no habrá otra temporada.

