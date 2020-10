El Quijote, en línea

Silvia Káter lleva al teatro virtual al caballero andante

Con pandemia, con mal clima… “Don Quijote, historias andantes”, de Silvia Káter, es una obra que no deja de galopar, y prueba de ello es la versión que este sábado 10, a las 7 p.m., se presentará como parte del programa Cultura Olimpo Online.

Anunciada como “Escenas quijotescas”, Silvia explica que se trata de una versión abreviada de “Don Quijote, historias andantes”.

“Hicimos una grabación más corta de algunas escenas, pero no les quita comprensión”, indica.

La obra se presentará en línea debido a que teatros y foros culturales siguen cerrados a causa de la emergencia sanitaria. “Dura 20 minutos y las escenas fueron filmadas para presentarse de esta manera”, señala.

En entrevista con el Diario, la actriz destaca que “Don Quijote, historias andantes” ya tiene 183 representaciones. “Ha recorrido muchos lugares, muchos estados, muchas ciudades… Ha traído un premio nacional cuando la presentamos en Cuba”, recuerda.

Añade que le da mucho gusto que la obra pueda galopar de manera virtual en estos tiempos difíciles. “Es complicado (hacer teatro en línea), pero tiendo a ver no solo las limitaciones, sino también las oportunidades de llegar otras personas”.

“Hay mucha gente que no podría ir al teatro: porque no puede trasladarse o no vive en Mérida. La maravilla de internet hace que la obra se pueda ver en muchísimos lugares. La única limitación sería el idioma, pero todos los que saben español puede gozar de la obra”, subraya.

Además, dice, la historia de “Don Quijote” es universal. “Es la novela más editada y traducida de la historia de la literatura mundial. Qué bonito que siga galopando en otras geografías”.

La obra se transmitirá en forma gratuita en la página de Facebook: Mérida es Cultura este sábado 10, a las 7 p.m.— Jorge Iván Canul Ek

Teatro Función

Silvia Káter también participa en la lectura dramatizada de la obra “Tulum Tulum”.

Elenco

Original de María José Pasos y con dirección de Ulises Vargas, la historia se leerá este sábado 10 a las 6 p.m. Intervienen asimismo Juan Ramón Góngora, Susan Tax y Rígel Guevara.

Boletos

Se adquieren en boletopolis.com y www.larendijasedevirtual.com en $50, $100 o $150 (el espectador elige lo que desea pagar).