El reencuentro de ''Friends'': esto es lo que reveló el trailer (vídeo)

LOS ÁNGELES.- HBO Max estrenó este miércoles el tráiler de una de las citas televisivas más anticipadas del año; el reencuentro de los protagonistas de "Friends", que se podrá ver a partir del 27 de mayo en Estados Unidos.

En el avance de casi tres minutos de duración, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer conversan sobre lo que supuso el programa para sus carreras. Además, repasan guiones antiguos y repiten su mítica noche de juego de preguntas en el plató original de la serie.

"El productor del programa en el que estaba antes me dijo: 'Esa serie no te hará una estrella'", recuerda Aniston junto a sus compañeros en uno de los momentos.

Los protagonistas también hablan de cómo han mantenido la amistad y recuerdan los momentos más complicados del peso de la fama, como cuando las cadenas televisión llegaron a grabar planos aéreos de sus casas.

El especial podrá verse desde el 27 de mayo en la plataforma HBO Max, un servicio de Warner que por el momento está solo disponible en Estados Unidos. Los fanáticos de otros países tendrán que esperar a finales de año para verlo, aunque como muchos contenidos, puede no quedar exento de piratería.

Aunque los millones de seguidores de "Friends" sueñan con nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa retrospectivo con entrevistas con el reparto; la comedia, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios.

The year is 2002, it’s Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM