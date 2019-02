El reencuentro de Timbiriche suma más experiencias

Se despiden con gusto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Timbiriche se va y se va con gusto. Sasha, Benny, Erik, Mariana, Diego y Álix coinciden que lo decidieron así, después de casi dos años de este tercer reencuentro para celebrar los 35 años del grupo.

“Somos muy afortunados en saber que éste es el final, nosotros lo escogimos, no es lo mismo cuando el final es repentino y te llega de sorpresa, o tienes que terminar abruptamente algo con lo que querías continuar”, expresó Sasha en entrevista.

“Tenemos esta posibilidad de despedirnos con todo el amor del mundo y lo hacemos así, anunciándolo. Esto es de alguna manera que todos estamos de acuerdo y podemos despedirnos de nuestro público arriba del escenario”.

Para estos cuatro últimos conciertos, dos de ellos (16 y 17 de febrero) en el Auditorio Nacional, quieren dar todo, dice Mariana Garza.

“Una pregunta que nos hacemos es: ¿De verdad vamos a hacer otra vez un show de tres horas, subir y bajar todas esas escaleras, 22 metros a escena?, y nos pasó, estamos más felices, más satisfechos y agradecidos”.

¿Qué tienen las canciones de Timbiriche que han revivido en estos dos años? Los han revitalizado tanto a ellos como a sus fans.

“Somos afortunados de que estas canciones nos mantengan con la gente, nos da un nuevo sentido, entendemos también por qué estamos juntos, para qué, cómo es posible que se nos dé esa oportunidad, no una, dos, tres, sino ya cuatro veces, y con todas las herramientas que acumulamos por la vida y por nuestras actividades y años, les damos un peso mayor”, agrega Mariana.

Sasha comenta que la química entre todos los ayuda a mantener la hermandad desde hace casi 37 años y llevarla al escenario. “Yo agradezco profundamente tener a estos seres humanos en mi vida, arriba y abajo del escenario; nos preguntan mucho cuáles son los ingredientes con los que Timbiriche ha logrado tanto, uno de ellos es la química que tenemos, quién sabe cómo se da, es mágico que, siendo tan distintos, tengamos la capacidad de ser tan complementarios. No se puede fingir o actuar, la gente que va a los conciertos nos dice: ‘qué bárbaros, qué bien la pasan’”.

Después de estos conciertos, los integrantes de la banda retomarán sus proyectos profesionales de forma individual. “Yo estoy trabajando en un disco y hay propuestas para hacer teatro. Como empresario vienen nuevas oportunidades con Guadalajara y Monterrey, nuestros gimnasios”, dijo Erik Rubín.

Benny comenta que no dejará la música pero sumará una nueva tarea: producirá una película. “Tengo un proyecto musical, me urge abrir esa llave a mi creatividad y exorcizar todo lo que traigo dentro y lo que he aprendido en los últimos ocho años haciendo un disco en solitario. También un proyecto de cine entrañable que me reta y una obra de teatro que, espero, si hago con Mariana, me dé un espacio en su teatro”.

Mariana también estará enfocada en el teatro. “Continuaré programando el Teatro Milán y el Foro Lucerna, ayudando a que todas las producciones de nuestro país crezcan, que haya una mejor y más efectiva comercialización del teatro”.

Alix señala que le gustaría volver a tener contacto con el público y no descarta regresar a las aulas.

“Me encantaría regresar a mi proyecto de entrevistas, fue una experiencia que duró tres años, la disfruté enormemente, y seguir con el proyecto del libro que estoy escribiendo; soy una persona inquieta, posiblemente regrese a hacer una maestría”.

Diego Schoening se mantendrá bajo los reflectores. “Tengo propuestas para la televisión en Estados Unidos, quiero empezar a producir un programa, traigo propuesta de radio y estoy por hacer un proyecto con mi mamá de unas escuelas de teatro en Estados Unidos, además de abrir unas taquerías en México”.

Sasha seguirá su camino en la música. “Estoy terminando un nuevo disco como solista y tengo muchas ganas de producir visualmente para otros artistas”.

Últimos conciertos

Los últimos conciertos de Timbiriche en el Auditorio Nacional serán el 16 y 17 de este mes. La recta final de la gira incluye Puebla, Mérida (2 de marzo), Guadalajara, Monterrey y Toluca. La banda ofrece tres horas de concierto, escenario de varios niveles y una producción de primer nivel.

Para los fans

El reencuentro de la banda que está a punto de terminar deja a sus fans dos discos: “Timbiriche en vivo” y “Timbiriche 35 años”, éste último grabado durante un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.