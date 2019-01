“El reggaetón va a desaparecer“, dice integrante del grupo Fobia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El reggaetón va a desaparecer como lo hicieron otros géneros pero el rock es indestructible, comenta el músico Paco Huidobro.

Para el integrante de Fobia se trata de un estilo de vida que se mantiene. En entrevista, el guitarrista recuerda cómo fueron sus primeros años en la industria, hace más de tres décadas.

“Lo importante es cómo cambió el país porque cuando yo empecé o desde antes teníamos un gobierno super opresor. No podíamos ver conciertos, no nos dejaban hacerlos, no venía nadie a tocar“, relata.

“Estaba todo cerrado: los medios, la radio, la prensa, estábamos prohibidos por un gobierno represor“, comenta.A propósito de los cambios que se han vivido en temas políticos comenta que es positivo con el momento que atraviesa México.

“Yo tengo fe en que hay buena voluntad pero hay gente que se aprovecha y no dudo que haya algunos parásitos con malas ideas y que estén engañando a nuestro viejito y me da mucho miedo porque se junta mucho poder y empieza a haber ganas de tenerlo. Sólo espero que empiecen a meter gente joven porque el futuro es de ellos, ya ni siquiera mío.”

Festival Vive Latino

El músico forma parte del cartel del Festival Vive Latino no solo en la parte artística sino con una participación dentro de “Casa comedy“, espacio en el que comediantes comparten su trabajo con el público y donde Huidobro contará algunas de sus vivencias como músico.

En el marco del 20 aniversario del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Huidobro relata lo que ha significado el rock, no solamente para él, sino para desarrollarse dentro de su estilo musical.

“El rock no es tanto un género musical es una manera de ver las cosas, fue lo que permitió que mi generación e incluso la de mis papás no fuera como la anterior, que no estuvieran pensando en necesito una chamba o una casa en un suburbio… cada quien tiene un camino y es libre de desarrollarlo“, dice.

Sobre el panorama que ve en el mercado del rock considera que si bien hay grandes monstruos de la música como Molotov, Café Tacvba y Caifanes la generación que viene también se está abriendo paso con nombres como Apache O’raspi y Belafonte Sensacional.

El artista adelanta que tiene tres proyectos en puerta aparte de Fobia, un álbum solista que llamará “Paco y la droga” y en el que retomará su historia al tomar un antiansiolítico, un nuevo material de su manda “Los odio!” así como un trabajo en el que colaborarán amigos de la industria.